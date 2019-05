Salah Abou Dib verwöhnt seine Gäste mit der leckeren Küche Syriens. (Christian Kosak)

An den warmen Tagen des Jahres lädt auch die Sommerterrasse wieder zum Entspannen ein.

Weil es sich die Gäste schon seit Langem wünschen, öffnet das Restaurant demnächst zusätzlich bereits zur Mittagszeit und serviert seine leckeren Speisen. „Wir wurden immer wieder nach einem Mittagstisch gefragt und haben uns darum personell verstärkt“, erläutert Abou Dib, den seine Stammgäste einfach Chef Salah nennen. Ab Dienstag, 18. Juni, bietet das Restaurant dienstags bis freitags eine Mittagskarte mit zehn verschiedenen Gerichten an. Sonnabends und sonntags können die Gäste bereits zur Mittagszeit Köstlichkeiten aus der Abendkarte wählen.

Die orientalische Gastlichkeit spiegelt sich im Restaurant Nayla in Findorff im Küchenstil und im Ambiente wieder. Ab Mitte Juni öffnet es bereits zur Mittagszeit. (Christian Kosak)

Zu Beginn des kulinarischen Erlebnisses empfiehlt das Team zum Probieren die Masa-Variationen. Dabei handelt es sich um kalte und warme Vorspeisen, die mit frischem hausgebackenen Fladenbrot serviert werden. Fleischliebhaber dürfen anschließend zwischen Gerichten vom Grill, aus dem Ofen und der Pfanne wählen, die optional mit Reis oder Couscous, Mandeln, süßen Datteln oder Feigen, frischem Gemüse und aromatischen Soßen zubereitet werden.

Weine als Begleiter

Auf Vegetarier und Veganer ist die Küche ebenfalls eingestellt. Sämtliche Gerichte, die für die Gäste mit diesen Ernährungsformen infrage kommen, sind auf der Speisekarte markiert. Als köstliche Begleiter für sämtliche Speisen bieten sich die ausgezeichneten libanesischen Weine an.

Noch ein weiteres Angebot wartet künftig auf die Gäste des Nayla: Wer die Geheimnisse der syrischen Küche kennenlernen möchte, kann sich für einen Kochkurs anmelden. Auf vielfachen Wunsch reserviert Abou Dib künftig jeden Montag für ambitionierte Hobbyköche. In jeweils zweistündigen Kochkursen werden die teilnehmenden Frauen und Männer unter seiner Leitung in der Restaurantküche in die syrische Kochkunst eingeführt. Am Ende gibt es das leckere Essen als Belohnung in geselliger Runde. Interessierte können sich per E-Mail an nayla_kochkurs@yahoo.de oder direkt im Restaurant melden.

Das Nayla ist seit seiner Eröffnung gut in Findorff angekommen. Wer sich davon überzeugen möchte, kann die Rezensionen auf der Google-Seite des Restaurants lesen, wo bereits viele zufriedene Gäste höchste Punktzahlen für Genuss und Gastfreundschaft hinterlassen haben. Einen besseren Eindruck erhalten selbstverständlich diejenigen, die es sich vor Ort gut gehen lassen.

Das Restaurant Nayla in der Hemm-

straße 246 hat täglich ab 17.30 Uhr geöffnet. Von Dienstag, 18. Juni, an öffnet das Restaurant zusätzlich dienstags bis freitags von 12 bis 14 Uhr sowie sonnabends und sonntags von 12 bis 14.30 Uhr. Tischreservierungen werden unter Telefon 0421 / 57 75 18 03 entgegengenommen. Weitere Informationen gibt es unter www.restaurant-nayla.de.