Koll Gräfin Emma (Ellen Stüdgens)

Auf Basis seiner jahrelangen Berufserfahrung wagte Augenoptikermeister Uwe Pelchen am 1. August 1988 den Schritt in die Selbstständigkeit und übernahm die Firmenleitung.

Anlässlich des 30-jährigen Bestehens seines Fachgeschäfts, das sich mittlerweile auch im Bereich vergrößernder Sehhilfen einen Namen gemacht hat, hält Pelchen einige Geburtstagsaktionen bereit. Als besonderes Bonbon bietet er etwa einen kostenlosen Sehtest an, nach dessen Abschluss auf die Kunden ein Glas Sekt als Dankeschön für ihre Treue wartet. Außerdem winkt bis 30. September ein Spezialangebot für Sonnenbrillengläser: Diese sind ab 19,50 Euro pro Paar erhältlich.

Seit 30 Jahren ist Augenoptikermeister Uwe Pelchen mit seinem Fachgeschäft selbstständig. Die Kunden erhalten dort Gestelle aus edlen Materialien mit hoch qualitativen Brillengläsern. (Ellen Stüdgens)

„In der heutigen Zeit sind Brillen nicht nur reine Sehhilfen, sondern auffallende Accessoires, die den persönlichen Stil wirkungsvoll unterstreichen“, erläutert der Augenoptikermeister. Aus diesem Grund legt der Experte großen Wert auf die sorgfältige Zusammenstellung der in seinem Laden angebotenen Brillenkollektionen. Im Vordergrund stehen hochwertige Materialien in Kombination mit Brillengläsern von bester Qualität.

„Schließlich sollen sich die Käufer lange an ihrer Brille erfreuen“, lautet Pelchens Geschäftsphilosophie. Die perfekte Brille vereint für ihn Haltbarkeit, Komfort und Ästhetik. In den modern und geschmackvoll eingerichteten Geschäftsräumen berät der Inhaber seine Kunden –von denen viele langjährige Stammkunden sind – mit hoher Fachkompetenz.

Bei der Materialauswahl der Brillengestelle reicht die Palette von Holz über Büffelhorn und Kunststoffe bis hin zu Metallfassungen. „Anders als manche Menschen denken, sind Holzbrillen sehr flexibel und dadurch sehr stabil sowie hochwertig“, erläutert der Augenoptikermeister. Zumeist werden die Brillen von Hand gefertigt, da sich der Prozess nur mit deutlichem Qualitätsverlust automatisieren lässt. Insbesondere Hornbrillen sind ein Klassiker, der regelmäßig neu interpretiert wird. Jedes Gestell ist ein Unikat, da die Natur unverkennbare Muster in die Hörner zeichnet. Die Brillen bestehen teilweise aus reinem oder mit Holz verfeinertem Büffelhorn. Letztere haben entweder eine Büffelhornfront mit Holzbügeln oder eine Holzfront mit Büffelhornbügeln. In weiteren Ausführungen gibt es zudem Modelle aus Büffelhorn in Kombination mit Kunststoff.

Sitzt eine Brille plötzlich schief oder geht kaputt, führt Pelchen die anfallenden Reparaturarbeiten fachgerecht vor Ort aus. Daneben besteht bei Optik Rüffer die Möglichkeit, Batterien für Uhren zu wechseln und Kopien anzufertigen.

Bei seiner täglichen Arbeit wird der Firmenchef von seiner Ehefrau Iris unterstützt. Beide lieben den regen Austausch mit ihren Kunden. „Der gute persönliche Kontakt und eine Beratung fernab von Zeitdruck“ sind dem Firmeninhaber sehr wichtig.

Auch abseits des Tagesgeschäftes stellt Pelchen sein Fachwissen in den Dienst der Augengesundheit. Als öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger des Augenoptiker-Handwerks überprüft er unabhängig und neutral, ob etwa eine Brille nach dem aktuellen Stand der Technik sowie den Regeln der deutschen Augenoptik korrekt angefertigt wurde. In seinen Aufgabenbereich fällt außerdem die Kostenvoranschlagsprüfung für Leistungsträger. In der Regel sind dies Krankenkassen.

Darüber hinaus ist Pelchen Vorsitzender der Wissenschaftlichen Vereinigung für Augenoptik und Optometrie. In dieser Funktion setzt er sein Wissen rund um das gute Sehen ein und organisiert entsprechende Weiterbildungsaktivitäten für die Branche.

Öffnungszeiten: dienstags bis freitags von 9 bis 13.30 Uhr und 14.30 bis 18 Uhr sowie sonnabends von 9 bis 13 Uhr. Weitere Infos unter Telefon 21 34 81.