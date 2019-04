Seit Kurzem Nachbarn: Tamara und Alexander Burow (links), Delikates, und Karina Bolowski, Glanz & Gloria. (Ellen Stüdgens)

Nach Jahren am alten Standort in der Wachmannstraße 71 war für

Tamara und Alexander Burow,

Inhaber des Feinkostgeschäfts

Delikates, die Zeit für eine räumliche Veränderung gekommen. Seit Februar überraschen die beiden ihre Kunden eine Ladentür weiter mit frisch zubereiteten Speisen und feinen Delikatessen.

Seit 14 Jahren sind die Geschwister Experten, wenn es um Feinkost geht. Neben hausgemachten Tapas und Antipasti halten sie etwa exquisite Salate sowie würzige Quiche für ihre Gäste bereit. Alle Gerichte können vor Ort gegessen oder mitgenommen werden. Bei der routinierten Zubereitung können die Kunden den Burows über die Schulter schauen, denn die Küche ist in dem Ladenlokal integriert.

Koll Wachmannstraße (Ellen Stüdgens)

Einen leckeren Start in den Tag bieten die vielseitigen Frühstücksangebote. Ob klassisch, italienisch, maritim oder in der vegetarischen Variante – täglich von 9 bis 16 Uhr kommen selbst Langschläfer in den Genuss einer liebevoll angerichteten ersten Mahlzeit des Tages. Für Müslifans stehen verschiedene Sorten bereit, die mit Milch, Joghurt oder Hafermilch serviert werden. Zusätzliche Energie liefern frisch gepresste Säfte sowie Smoothies. Abwechslungsreich belegte Bagels und Wraps runden das Ganze ab.

Eine Schiefertafel im Ladeninnern informiert über den Mittagstisch. „Wir bieten jeden Tag frisch zubereiteten Salat, ein wechselndes Nudelgericht und eine Tagessuppe an“, erläutert Tamara Burow. Nach Möglichkeit verwendet sie dafür regionale Zutaten. Zudem servieren sie und ihr Bruder hausgemachte Desserts und Macarons. Zum Verschenken oder selbst genießen locken hochwertige Pralinen und Schokoladen aus Frankreich, Italien und Österreich. Daneben stehen verschiedene Öl- und Essigsorten zum Abfüllen bereit. Kulinarische Abwechslung versprechen zudem ausgewählte Käsesorten, Fleischprodukte und erlesene Kleinigkeiten wie griechische Pistazien in Bioqualität.

Inspirationen für Rezepturen und Produkte holen sich die Feinkostexperten auf Messen und Reisen quer durch Europa. Mit viel Passion und Experimentierfreude entstehen in der Wachmannstraße 73 immer wieder neue, ausgefallene Kompositionen.

Nebenan in die alten Geschäftsräume ist vor Kurzem Glanz &

Gloria eingezogen. Nach zehn Jahren auf der gegenüberliegenden Straßenseite präsentiert sich das Modegeschäft in einem neuen Look. Inhaberin Carina Bolowki begrüßt ihre Kundinnen in der Wachmannstraße 71 in einem modern gestalteten und freundlichen Ambiente.

Beim Betreten des Ladens fällt die geschmackvolle und ausgewogene Zusammenstellung der Kleidungsstücke und passenden Accessoires ins Auge. Von sportlich bis elegant – die modisch interessierte Frau erwarten neben Oberbekleidung auch Schmuck, Tücher, Handtaschen und Geschenkartikel.

Als ehemalige Chefdekorateurin von Habitat Hamburg und Geschäftsleiterin von Katrin Koerber Bremen stellt Bolowski ihr Gespür für aktuelle Trends gekonnt und stilsicher unter Beweis. Abgerundet wird das stetig wechselnde Sortiment durch zwei internationale Modelabels – Joules aus England und Yerse aus Spanien. „Ich wähle anziehende und geschmackvolle Mode aus, die ihren Trägerinnen viel Freude bereitet“, sagt die Modeexpertin, die viel Wert auf individuelle Beratung legt. So gibt es gratis zum Kauf so manche nette Geschichte über die Produkte, oder die Ladenbesitzerin liefert tolle Ideen für die passende Geschenkverpackung.