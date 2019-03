Ein frühlingshaftes Sortiment mit bunten Designs hat in den Regalen von Wührmann Junior Einzug gehalten. (Kristina Bumb)

Aktuell befinden sich die ersten Frühlingsartikel und darüber hinaus Eierbecher und Löffel aus der familieneigenen Manufaktur in den Regalen.

Alle im Laden präsentierten Produkte sind handverlesen. Heidi Huse, die das Unternehmen mit ihrem Ehemann Bernd leitet, sucht diese sorgfältig aus. Besonders Artikel aus handwerklicher Herstellung haben es ihr angetan. „Auf einer Messe entdeckte ich zum Beispiel Kissenbezüge eines dänischen Herstellers, die aus besonders glatter Bio-Baumwolle gewebt werden. Dazu kommt eine liebevolle Verarbeitung mit Knöpfen wie in alten Zeiten“, sagt Huse. Begeistert ist sie auch von den handgefertigten Rosshaarmatratzen einer alten österreichischen Manufaktur:„Die Unterlagen bestehen aus einzeln gestopften Elementen, die in der Maschine gewaschen und separat aufgearbeitet werden. Außerdem liegen sie auf einem gepolsterten Lattenrost. Eine solche Matratze hält ein Leben lang. Das ist echte Handwerkskunst.“

Aktuell haben frühlingshafte Muster und Farben in dem außergewöhnlichen Geschäft Einzug

gehalten. „Wer mit Badekleidern und -tüchern dem ausklingenden Winter ein Schnippchen schlagen möchte, ist bei uns genau richtig“, sagt die Inhaberin. Ein schöner Blickfang – nicht nur zu Ostern – sind die Eierbecher und Löffel der Manufaktur G. F. Heim Söhne im Odenwald, die seit 1862 besteht und ebenfalls zum Familienunternehmen der Huses gehört. Früher wurden die Produkte aus Schildpatt gefertigt, heute ist es hochwertiges, von Hand verarbeitetes

Acrylglas, das durch Erwärmen

seine runden Formen erhält. „Weil die Löffel keinerlei scharfe Kanten haben, eignen sie sich auch gut zum Füttern von Babys“, er­läutert Huse.

Bekannt ist Wührmann Junior auch für seine handgenähten Daunenbetten, die die Mitarbeiter nach individuellen Maßen und Vorlieben der Kunden anfertigen. „Natürlich füllen wir vorhandene Stücke auch neu oder waschen sie fachgerecht in unseren hauseigenen Maschinen – nur mit Naturseife, ganz ohne Chemikalien“, sagt die Chefin.

Hinter dem Namen Wührmann steht ein alteingesessener Familienbetrieb. Dieser wurde im

19. Jahrhundert von Huses Urgroßvater gegründet. Im Lauf der Zeit kamen mehrere Geschäfte im Bremer Raum dazu, unter anderem die Niederlassung im Ostertor, welche der Vater der heutigen Inhaberin in den 1950er-Jahren eröffnete. Während das Haus am Brill später in eine andere Geschäftsführung überging, blieb ihre Familie dem Standort im Viertel treu. Vor vier Jahren wurden die Fassade und das Dach des historischen Geschäftsgebäudes aufwendig saniert sowie die Inneneinrichtung geschmackvoll umgestaltet. Neben dem Eingang an der Straßenseite gibt es seitdem auch einen barrierefreien Zugang. Mit den drei Töchtern der Huses ist inzwischen die vierte

Generation am Erfolgsrezept von Wührmann Junior beteiligt.