Das Springturnier lockt Jahr für Jahr viele Zuschauer nach Oberneuland und wartet mit hochkarätigen Wettbewerben auf. (ACP ANDREAS PANTEL und RC Rosenbusch / ACP Fotografie Andreas Pantel, RC Rosenbusch / ACP Fotografie Andreas Pantel)

bis 12. Mai, wird die Anlage der Familie Forkert zum beliebten Ausflugsziel. Dort lockt das Springturnier des RC Rosenbusch Oberneuland mit mehr als 200 Reitern aus 13 Nationen Jung und Alt in den Stadtteil.

Vor Ort erleben die Gäste national und international erfolgreiche Sportler, die sich in Springprüfungen der Klassen L bis S*** miteinander messen. So bewunderten die Zuschauer in den vergangenen Jahren Größen wie Markus Beerbaum und seine Frau Meredith Michaels- Beerbaum, die Mannschaftsolympiasieger Sandra Auffarth und Lars Nieberg sowie die vierfache Deutsche Meisterin Janne-Friederike Meyer-Zimmermann. Für das kommende Turnier hat der Schwede Rolf-Göran Bengtsson sein Kommen zugesagt. Er holte 2008 die Silbermedaille bei Olympia und wurde 2011 Europameister. Seine Frau Evi Bengtsson, Deutsche Meisterin von 2015, ist ebenfalls dabei. Auch Stammgast Carsten- Otto Nagel, Mannschaftsweltmeister von 2010, plant einen Start.

Meredith Michaels-Beerbaum, hier bei der Teilnahme 2017, kommt gern nach Oberneuland - wenn es ihr Turnierkalender zulässt. (RC Rosenbusch / ACP Fotografie Andreas Pantel)

Als Höhepunkt wird der Große Preis am Sonntag, 12. Mai, gehandelt. Es ist ein S***-Springen, das mit 10 000 Euro dotiert ist. An allen Veranstaltungstagen bekommen die Zuschauer stark besetzte Prüfungen zu sehen, beispielsweise das Mercedes-Benz-Championat am Sonnabend, 11. Mai. Am Sonnabendnachmittag steigt traditionell die Stimmung, wenn sich die Sportler zu lauter Musik im rasanten Grand Central Speed Derby messen: ein Zeitspringen über

Naturhindernisse, das den Flair des Deutschen Springderbys nach Oberneuland bringt.

Damit möglichst viele Gäste in den Genuss des Turniers kommen, ist der Eintritt frei. „Wir möchten, dass viele Familien einen tollen Tag verbringen“, sagt Jörn Forkert, erster Vorsitzender des RC. In den vergangenen Jahren strömten mehrere Tausend Zuschauer auf die Anlage, die idyllisch in den Wümmewiesen liegt.

Neben den Springprüfungen gibt es diverse Gastronomie-Angebote. Dazu zählen Wein- und Cocktailstände sowie Kaffee und Kuchen. Im stilvollen Festzelt findet jeder Besucher das Passende – vom Mittagessen bis zum Eis. An die jüngeren Gäste ist auch gedacht. Sie können sich im Abenteuerland austoben. Dort erwarten sie eine Hüpfburg, ein Spielplatz sowie Schminkstände. Für die Erwachsenen bietet Mercedes-Benz einen Einblick in die neuen Automodelle. Außerdem laden diverse Verkaufsstände zum Shoppen ein.

Vom Flair und der Atmosphäre des Turniers in Oberneuland sind auch die Reiter begeistert. „Das ist mit das schönste Turnier weit und breit“, erklärte Hendrik Sosath aus Lemwerder im vergangenen Jahr. Auch Max Nieberg, Sohn von Lars Nieberg, kündigte nach seiner Premiere im vergangenen Jahr einen erneuten Start an. „Das war ein toller erster Eindruck. Es gibt wenige Turniere, die solch ein Flair verströmen und so gute Bedingungen vorweisen.“

Es besteht auf der Anlage zudem die Möglichkeit, nach einen künftigen Springpferd Ausschau zu halten. Die Fohlenauktion Young Stars findet erneut während des Turniers statt. Außerdem gibt es Prüfungen für Nachwuchsreiter und junge Pferde. Die Jüngsten bekommen beim Reiterwettbewerb ihren Auftritt vor großem Publikum.

Zu finden ist der Stall Rosenbusch in der Oberneulander Landstraße 85b. Weitere Informationen zur Anlage und zum Springturnier gibt es im Internet unter www.rc-rosenbusch.de.