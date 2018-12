Ein großer Weihnachtsbaum lässt Findorff in festlichem Glanz erstrahlen. (Roland Scheitz)

Auch in diesem Jahr soll er wieder so zelebriert werden, wie ihn Generationen von Findorffern kennen und lieben. Den heutigen Nachmittag über werden daher alle Kinder, die sich passend zum Anlass mit einem Kostüm und einem kleinen Vortrag vorbereitet haben, in den Geschäften des Stadtteils großzügig belohnt.

Die Findorffer Geschäftsleute sind stolz darauf, dass der Nikolaustag in Findorff längst nicht nur die Familien aus dem Stadtteil anlockt. Kinder, Eltern, Großeltern und andere Gäste aus Bremen und umzu sind eingeladen, einen fröhlichen Nachmittag in einer gemütlichen, stimmungsvollen Szenerie zu verbringen. Bevor, während und nachdem der Nachwuchs damit beschäftigt ist, seine Weihnachtsverse vorzutragen, haben die Großen reichlich Gelegenheit, sich auf dem Nikolausmarkt eine Pause zu gönnen, den der Verein der Findorffer Geschäftsleute vor der Martin-Luther-Kirche aufgebaut hat.Süße und deftige Stärkungen stehen bereit – dazu guter Obst- und Beerenglühwein oder alternativ alkoholfreier Punsch. Die Hauptperson für die jungen Gäste ist natürlich der ­Nikolaus, der von 16 Uhr an in einer stimmungsvollen Kulisse Hof hält und die jungen Besucher erwartet. Wie gewohnt, hat er wieder einen Sack voller kleiner Überraschungen für die Kinder parat.

Liebevoll geschmückt

Alle Jahre wieder schmücken die Findorffer Geschäftsleute ihren Stadtteil im Advent, tauchen ihn in festlichen Glanz. Über den Einkaufsstraßen leuchten die Weihnachts­­lokomo­tiven, vor vielen Geschäften stehen kleinere und größere Weihnachtsbäume, die die Inhaber und ihre Mitarbeiter liebevoll geschmückt haben. Zu den traditionellen Aktionen, die der Verein seit jeher aus seinen Mitteln und mit viel Einsatz übernimmt, gehört auch der imposante Findorffer Weihnachtsbaum auf dem Platz vor der Jan-Reiners-Lok.

Mit Aktionen wie diesen dankt der ehrenamtlich geführte Verein vor allem den Kunden seiner Mitglieder. Denn sie tragen durch ihre tagtägliche Entscheidung, sich bewusst in ihrem Stadtteil zu versorgen, dazu bei, dass Findorff noch immer lebendige Einkaufsstraßen und eine Vielfalt von interessanten inhabergeführten Geschäften besitzt.

In der Vorweihnachtszeit bietet sich ein entspannter Bummel durch die Findorffer Einkaufsstraßen besonders an. Denn die Geschäfte sind reich gefüllt mit zahlreichen schönen Dingen, mit denen man sich selbst und andere hervorragend beschenken kann.