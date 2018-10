Mit handwerklicher Präzision kreiert Thomas Rammelt aus Gold und Edelsteinen hochwertige Schmuckstücke. (Ellen Stüdgens)

Diese kunstvollen Unikate können vor Ort erworben werden. Oder sie dienen den Kunden als Anregung für individuelle Anfertigungen. Das Angebot reicht vom funkelnden Armreif über Ringe und Ohrschmuck bis hin zu Ketten und

Anstecknadeln oder Manschettenknöpfen.

Seit 19 Jahren besteht die Goldschmiede von Thomas Rammelt in der Wachmannstraße 44. Nach der Ausbildung zum Goldschmied und anschließenden Gesellenjahren in Göttingen legte Rammelt die Prüfung zum Goldschmiedemeister ab. Zeitgleich studierte er an der Staatlichen Zeichenakademie in Hanau. Nach dem erfolgreichen Abschluss darf sich der Goldschmiedemeister staatlich geprüfter Schmuckgestalter nennen.

Seit 19 Jahren betreibt Goldschmiedemeister und Schmuckgestalter Thomas Rammelt seine Goldschmiede. (Ellen Stüdgens)

„Bevor ein individuelles Stück angefertigt wird, muss der Entwurf erstellt werden“, erläutert Rammelt das Vorgehen. Die Entwürfe basieren auf gemeinsam mit den Kunden entwickelten Ideen oder seinen Vorschlägen. „Ich finde es immer wieder aufs Neue spannend, gemeinsam mit Kunden Lösungen zu finden, die gestalterisch ansprechend, technisch machbar und gut zu tragen sind“, sagt der Goldschmiedemeister.

Bei der Umsetzung der kleinen Kostbarkeiten sei handwerkliches Können gefordert, schließlich solle aus einem Stück Edelmetall oftmals in Kombination mit Edelsteinen ein einzigartiges Kunstwerk entstehen. Zur Fertigung setzt Rammelt nur 750er- und 900er- Gold ein. Bei dessen Bezug setzt er auf Nachhaltigkeit. So stammt das von ihm verwendete Edelmetall ausschließlich aus der Aufbereitung in deutschen Scheideanstalten. Zudem werde das wiederverwertbar gemachte Gold ohne Zusatz von giftigem Quecksilber

gewonnen, sagt er – ein weiterer Vorteil des Recyclingverfahrens.

„Beim Bezug und der Verarbeitung meiner Materialien lege ich besonderen Wert auf Umweltfreundlichkeit und Gesundheit“, sagt Rammelt. Zudem verzichtet er bei der Schmuckherstellung auf den unnötigen Einsatz von Chemikalien. Akzente setzt der Fachmann mit Edelsteinen. Bevorzugt verarbeitet Rammelt dafür Labradorit, Granat/Spessartin, Turmaline, Mondsteine und Saphire in unterschiedlichen Farben. Gern verwendet er zudem Diamanten, Rubine und Smaragde. Beim Ankauf von Diamanten achtet der erfahrene Schmuckspezialist auf den zertifizierten und kontrollierten fairen Edelsteinhandel aus Ländern wie Botswana oder Kanada.

Der Schmuckgestalter weiß die Kunden im persönlichen Gespräch zudem meist mit seinen Preisen zu überzeugen. Der Erwerb eines individuellen Schmuckstücks sei oftmals nicht teurer als konfektionierter Schmuck vom Juwelier, erläutert der Inhaber der Goldschmiede: „Während diese Berufsgruppe lediglich mit Schmuck zu Festpreisen handelt, kann der Goldschmied als Handwerker durch den Einsatz unterschiedlicher Materialien und seine Flexibilität in der Ausführung ein breites Preisspektrum anbieten.“ Neben der Fertigung gehört für Rammelt die Reparatur und Umarbeitung von alten Schätzen zum Leistungsspektrum.

Wer sich ein Bild machen möchte, hat dazu vom 16. bis 18. November in der Unteren Rathaushalle während der Ausstellung „Gold am Fluss“ Gelegenheit. Geöffnet ist diese am Freitag und Sonnabend von 10 bis 19 Uhr sowie Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Infos zur Ausstellung unter www.goldamfluss.de.