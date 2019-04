Christiane Müller, Gisela Kriete (vorn v. l.), Susanne Fröhlich und Dirk Dempwolff (hinten) bilden den neuen Vorstand der Bibliothek Buch Horn. (Förderverein)

„Es ist erfreulich, dass viele Neubürger im weiterwachsenden Mühlenviertel, aber auch Bewohner, die uns und unser Angebot noch nicht kannten, den Weg zu uns gefunden haben“, sagt Müller. So nutzen die Schüler des Gymnasiums Horn die Bücherei nicht nur in den Schulpausen; die durchgängige Öffnungszeit am Mittwoch bietet

Bücherwürmern zudem mehr Zeit und somit Muße bei der Suche nach neuem Lesestoff.

Für den entsprechenden Nachschub wurden gerade neue, aktuelle Bücher für Kinder und Jugendliche sowie für Erwachsene gekauft. Mit einem Zuschuss von 1000 Euro aus Globalmitteln hat der Beirat Horn-Lehe dieses Vorhaben unterstützt. „Bereits während der Vorbereitung zur Ausleihe wurden die Neuerwerbungen neugierig begutachtet und viele reserviert. Schnell wurde das Regal mit den neuen Büchern geräubert und die großartige Resonanz bestätigt unsere Bücherauswahl“, erläutert die Vorsitzende.

Koll Wir in Horn-Lehe (Kristina Bumb)

In der kürzlich stattgefundenen Jahreshauptversammlung des Trägervereins stand die Wahl eines neuen Vorstands an. Die Schatzmeisterin Marga Bruns hat sich aus gesundheitlichen Gründen zurückgezogen und der bisherige Stell­vertreter der Vorsitzenden, Dirk Dempwolff, möchte sich altersbedingt etwas weniger einbringen. Ab sofort wird die alte und neue Vorsitzende von Gisela Kriete als Stellvertreterin und Susanne Fröhlich als Schatzmeisterin unterstützt. Beide sind seit Jahren ehrenamtlich in der Ausleihe tätig und engagieren sich außerdem in diversen Bereichen des Vereins. Dempwolff steht den dreien nun mit seiner Erfahrung als Beisitzer zur Seite.

„Einen Wermutstropfen gibt es trotzdem“, sagt die Vorsitzende. Es fehlen weitere ehrenamtliche Mitarbeiter. „Damen und Herren jeden Alters, die Bücher lieben und lesen, PC-Grundkenntnisse und zwei bis zweieinhalb Stunden in der Woche Zeit haben, sind uns herzlich willkommen“, erläutert Müller.

Öffnungszeiten: Montags, dienstags, donnerstags und freitags von 10.30 bis 12.30 Uhr und 15 bis 17.30 Uhr sowie mittwochs von 10.30 bis 17.30 Uhr. In diesen Zeiten ist die Bibliothek Buch Horn unter Telefon 0421/36 11 68 04 erreichbar. In den Schulferien hat die

Bücherei geschlossen.