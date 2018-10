An das Findorffer Sommerfest 2018 werden sich bestimmt noch viele Menschen gern erinnern: Tausende Besucher aus dem Stadtteil und umzu feierten am Sonnabend,

18. August, bei bester Laune und optimalem Sommerwetter entlang der Findorffstraße.

In nachhaltig positiver Erinnerung wird das Fest auch bei zwei Institutionen bleiben, die seit vielen Jahren viel Gutes in und für das Quartier tun. Sie teilen sich den Erlös aus dem Losverkauf der großen Tombola, die der Verein der Findorffer Geschäftsleute gemeinsam mit vielen Sponsoren organisiert hatte. Ein Scheck im Wert von 750 Euro wurde kürzlich der Sportgemeinschaft Findorff überbracht, die das Geld gut gebrauchen kann, wenn ihr Traum von einer zweiten Sporthalle tatsächlich konkret wird.

Über 750 Euro freute sich auch der Kinder-Secondhand-Laden Findus in der Hemmstraße 152. Seit zwölf Jahren ist das rein ehrenamtlich geführte und spendenfinanzierte Geschäft eine wichtige Adresse für Eltern, die ihre Kinder dort zu günstigen Preisen mit gut erhaltener Kleidung, Spielsachen und Büchern zu günstigen Preisen eindecken können.

Findus ist ein Projekt der Christlichen Eltern-Initiative (CEI), die seit mehr als 30 Jahren in der Hemmstraße verwurzelt ist. Zur CEI gehören das Haus Bethanien für junge Mütter in schwierigen Lebenssituationen, sowie die mehr als 50 Bären, Mäuse, Pinguine und Küken aus den vier ansässigen Kindergruppen. Zwei weitere Kleinkindgruppen sind seit vier Jahren in der Buddestraße untergebracht.