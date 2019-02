Steffen Speichert ist ein gefragter und viel beschäftigter Jurist in Bremen und darüber hinaus. (Klaus Göckeritz)

Gerade in Disziplinarverfahren oder bei vorzeitiger Versetzung in den Ruhestand wegen lang anhaltender Erkrankung sei bei Beamten viel Emotionalität im Spiel. Aber auch bei dienstlichen Beurteilungen oder bei Um- und Versetzung in ein anderes Amt oder in eine andere Behörde gebe es häufig unterschiedliche Positionen und somit Streitpotenzial, weiß der erfahrene Jurist.

„Für mich als Anwalt geht es aber nicht nur um Konfrontation, son-dern auch viel um Vermittlung.“ Bekanntlich ist die Wahl des Anwalts eine Vertrauenssache und diesem Gedanken folgend setzt Speichert auf eine ausführliche Beratung,

in der in aller Ruhe über sämtliche Details gesprochen wird. Dieser Dialog stehe grundsätzlich im Vordergrund, um gut umsetzbare

Lösungen zu finden. „Und dies möglichst außergerichtlich, bevor man den oft langen und mitunter kostenintensiven Gerichtsweg beschreitet.“ Mit einem Vergleich, mit dem beide Seiten gut leben kön-nen, bleibe es für alle Beteiligten überschaubarer, so der 40-jährige Fachanwalt.

Die Kanzlei im Unicom II in der Nähe der Universität ist gut erreichbar. (Klaus Göckeritz)

Steffen Speichert ist seit 2006 in Bremen als Anwalt tätig und darf sich seit 2012 nach den entsprechenden und erfolgreich abgelegten Prüfungen Fachanwalt für Verwaltungsrecht nennen. Er ist im Übrigen nicht nur in Bremen, sondern weit darüber hinaus als Experte im Bereich des Beamtenrechts gefragt. In der Mandantenliste stehen Namen aus den umliegenden Landkreisen, aber auch aus Cuxhaven, Bremerhaven, Oldenburg und Hamburg.

Im Bereich des Beamtenrechts kann Speichert auf seine langjährigen Erfahrungen zurückgreifen. Einen hohen Stellenwert hat für ihn aber auch die eigene Fortbildung. Denn die Rechtsprechung und Gesetze entwickeln sich ständig weiter. Nicht zuletzt durch die Einflüsse Europas werden die Themen immer komplexer. Deshalb sind

regelmäßige Fortbildungen für ihn eine Selbstverständlichkeit, um immer auf dem neuesten Stand zu bleiben.

Der Rechtsanwalt ist Mitglied des Deutschen Anwaltvereins sowie im Bremischen Anwaltsverein und hier insbesondere in den Arbeitsgemeinschaften „Arbeitsrecht“ und „Verwaltungsrecht“ tätig. Neben dem Beamtenrecht gehören das Schulrecht, das Prüfungsrecht und das Hochschulrecht zu seinen weiteren Schwerpunkten. Im Bereich des Schulrechts vertritt Speichert zum Beispiel Eltern, wenn es darum geht, den richtigen Schulplatz für ihr Kind zu erlangen, sei es an einer Grundschule oder an einer weiterführenden Schule.

Guter anwaltlicher Rat ist auch gefragt, wenn es nach Klassenkonferenzen um Ordnungsmaßnahmen und Erziehungsmittel oder auch Ärger mit Zeugnisnoten geht. Im Bereich des Hochschul- und Prüfungsrechts verbergen sich häufig Probleme und Auseinandersetzungen um einen Studienplatz, das wiederholte Nichtbestehen eines Moduls oder gar eine drohende Exmatrikulation. „Ich berate gern, egal, ob im ersten Semester oder im Bachelor- und Masterstudiengang“, so Steffen Speichert.

Aber auch bei Problemen mit dem Arbeitsverhältnis steht der Horner Anwalt als Fachmann für Arbeitsrecht und kompetenter Ansprechpartner und Berater zur Verfügung. „Sei es mit der Prüfung und Erstellung von Arbeitsverträgen, bei Abmahnungen oder bei Kündigungen.“

Steffen Speichert ist Mitbegründer der Kanzlei Speichert, Klauß, Burghardt, Meyer und Broocks. Die Kanzlei am Standort Mary-Somerville-Straße in Horn in unmittelbarer Nähe zur Universität Bremen und zum Technologiepark liegt ausgesprochen verkehrsgünstig und ist für die Mandanten gut erreichbar. Nur wenige Schritte entfernt vom Kanzleisitz im Haus Oxford im Unicom-II-Gebäude sind die Haltestellen der Straßenbahnlinie 6 sowie der Buslinien 630 und 670. Mandanten, die mit dem Auto kommen, finden direkt vor dem Haus oder in der Tiefgarage kostenfreie Parkplätze.

Weitere Informationen über Rechtsanwalt Steffen Speichert unter der Telefonnummer 0421/ 222 74 1 0 und im Internet unter der Adresse www.anwaelte-

horn.de. Die Bürozeiten: 9 bis 18 Uhr und nach Vereinbarung. Termine werden schnell und unbürokratisch innerhalb von 24 Stunden vergeben.