Am 11. August heißt es wieder „Horn to be Wild“. (Oliver Schweers)

Ein Jahr später starteten sie das „Horn to be Wild“-Festival (HTBW) – bei 38 Grad, mit rund 350 Besuchern im Rhododendronpark. Seitdem ist die Musikveranstaltung eindrucksvoll gewachsen. Für Sonnabend, 11. August, lädt der Jugendkulturverein Horn zur vierten Auflage von HTBW – und erwartet einen neuen Publikumsrekord. Von 14 Uhr an rocken sieben Bands aus Norddeutschland den Park in Bremens Nordosten.

„Es ist ein Herzensprojekt, das mit viel Liebe in unserer Freizeit entsteht. Unsere größte Belohnung ist das Interesse, auf das wir stoßen“, sagt ­Rebecka Gödecke, die für die Pressearbeit verantwortlich ist. Der Vorverkauf laufe bislang noch besser als in den Vorjahren. 2016 waren die restlichen Tickets am Veranstaltungstag nach lediglich drei Stunden ausverkauft. Insgesamt gaben die Organisatoren damals 900 Festivalbändchen aus. Nachdem vor einem Jahr 1300 Besucher in den Rhododendronpark kamen, haben die Macher die Kapazität nun von maximal 1500 auf 1700 Gäste erhöht.

Grüner unterwegs

Für Speisen und Getränke ist reichlich gesorgt. Zahlreiche Stände sind auf dem Festivalgelände präsent – sie verbindet der diesjährige Kerngedanke des HTBW, der Aspekt Nachhaltigkeit. Gödecke: „Viele im Team beschäftigen sich zurzeit damit, grüner unterwegs zu sein – da lag dieser Schwerpunkt nah.“ Ein Aspekt ist dabei das Pfandsystem, das die Organisatoren bereits 2017 eingeführt haben. Sie intensivieren dieses Konzept in diesem Jahr durch die Zusammenarbeit mit dem Start-up „Cup2Date“, das wiederverwendbare Becher für die neue Kaffeebar stellt.

Den Fokus legt das HTBW nach wie vor auf Musik. Mit Konfeddi, ­Paloma & The Matches sowie ­Boranbay sind drei Bremer Bands dabei. Die fünf Hansestädter von Konfeddi spielen ­Indie-Pop und kombinieren tanzbare Rhythmen mit viel Gitarre, einer Portion Synthesizer und deutschsprachigen Texten. Die vierköpfige Truppe um Frontfrau Bianca Paloma Marstaller überzeugt mit einem Mix aus Psychedelic Rock, Folk und Pop. Die Zuhörer erwartet eine soulige Stimme zu eingängigen Gitarren- und Bassriffs. Die vier Musiker von Boranbay haben Anfang des Jahres ihre Debütsingle „Monster“ veröffentlicht und überraschen das Publikum mit eingängigen Melodien im Stil des Alternative Rock.

Aus Hamburg reisen die Headliner von Brett sowie die beiden Bands In Ivory und Roast Apple an. Das Quartett Brett steht für rotzigen, romantischen und energiegeladenen Neo-Krautrock. In Ivory, ein Ensemble aus fünf Musikern, spielt Alternative Rock mit Einflüssen von elektronischem Pop und deutschen Texten. Die vier Mitglieder von Roast Apple berichten mit frischem und tanzbarem Indie-Pop vom Leben, Lieben und Feiern ihrer Generation der Anfang-20-Jährigen. Die Hannoveraner Band Passepartout komplettiert das Bühnenprogramm mit einer bunten Tüte aus Rap, Soul, Jazz und Rock ’n’ Roll.

Einlass zum Festival „Horn to be Wild“ ist am Sonnabend, 11. August, von 14 Uhr an. Die Veranstaltung endet um 22 Uhr. Tickets gibt es bei Nordwest-Ticket unter Telefon 36 36 36 sowie unter www.horntobewild-festival.de, weitere Infos zum Vorverkauf auch bei Facebook und Instagram.