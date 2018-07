„Unser Ziel besteht darin, den Trauernden in diesen schweren Stunden mit Rat und Tat zur Seite zu stehen und mit ihnen zusammen Wünsche und Vorstellungen für die Bestattung individuell umzusetzen“, erläutert Olaf Schnur, Bestattungsfachwirt und Geschäftsführer des Beerdigungs-Instituts Bohlken und ­Engelhardt AM RIENSBERG, das Vorgehen nach einem Todesfall.

Schnur führt das Unternehmen seit 2015. Zuvor war er bereits viele Jahre als Berater im 1986 gegründeten Betrieb beschäftigt. Er und sein Team aus acht Mitarbeitern sind auf jedem Friedhof innerhalb ­Bremens und auch außerhalb tätig. Alle Mitarbeiter zeichnen sich durch umfangreiche Berufserfahrung und Einfühlungsvermögen aus. Fünf Mitarbeiter sind bereits länger als 15 Jahre im Unternehmen tätig.

Für die Gespräche rund um die Bestattung kommen die Berater auf Wunsch gern zu den Hinterbliebenen nach Hause. „Unsere Stärke besteht darin, vom ersten Kontakt bis zur Beisetzung des Verstorbenen für die Angehörigen immer denselben Berater als alleinigen Ansprechpartner zur Verfügung zu stellen. So entsteht ein Vertrauen, das für beide Seiten von Vorteil ist“, sagt der Geschäftsführer. „Wir versuchen, die Bestattung gemeinsam mit den Hinterbliebenen mit möglichst viel persönlichem Bezug zum Verstorbenen zu gestalten. Dafür nehmen wir uns immer die erforderliche Zeit, die für die Umsetzung benötigt wird.“

Darüber hinaus vermitteln Schnur und sein Team auf Wunsch aus ihrem gut eingespielten Netzwerk musikalische Untermalung zum Beispiel am Klavier oder engagieren Trauerredner. Diese lassen während der Feier noch einmal ­Episoden aus dem Leben des Verstorbenen Revue passieren. Damit dient die Trauerfeier nicht nur der Würdigung des Verstorbenen, sondern auch zur Trauerbewältigung für die Hinterbliebenen.

Trauerfeiern jeglicher Art werden vom Beerdigungs-Institut Bohlken und Engelhardt auf Friedhöfen oder auf See geplant. Es ist auch möglich, in den neu gestalteten, hellen Räumen des Instituts Trauerfeiern abzuhalten. Das Institut Bohlken und ­Engelhardt AM RIENSBERG plant nicht nur die Bestattung, sondern übernimmt auch mit dem Todesfall anfallende Aufgaben wie die Ab- und Ummeldung von Versicherungen, die Anpassungen von Renten und die Vermittlung von Renten­beratern.

Immer wichtiger werde es, die eigene Bestattung oder die eines geliebten Angehörigen zu Lebzeiten zu besprechen, betont Schnur. Optimalerweise geschieht dies gemeinsam mit einem kompetenten Partner. Diese Möglichkeit bietet Bohlken und ­Engelhardt AM RIENSBERG im Rahmen der Vorsorge an.

Unter Telefon 0421 / 21 20 47 ist das Beerdigungs-Institut, Friedhofstraße 16 in Schwachhausen, 24 Stunden täglich erreichbar. Weitere Informationen gibt es unter www.bohlken-engelhardt.de.