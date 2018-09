All jenen, die bei herrlichem Sommerwetter vom frühen Nachmittag bis weit nach Sonnenuntergang ein wunderbares Findorffer Sommerfest mitfeierten, wird der

18. August in bester Erinnerung bleiben. Viel besser hätte es nicht werden können, findet das Organisationsteam des Vereins der

Findorffer Geschäftsleute. Dazu beigetragen haben hunderte Aktive an den Ständen, die den kompletten Tag auf den Beinen waren, die Bühnenakteure, die die Gäste unterhielten – und vor allem die große und fröhliche Festgemeinschaft, die der Einladung zum Fest in der Findorffstraße dankbar gefolgt war. Nachträglich über das Sommerfest freuen sich die SG Findorff und der gemeinnützige Kinder-Secondhandladen Findus an der Hemmstraße: Die beiden Institutionen teilen sich insgesamt 1500 Euro, die beim Verkauf der Tombolalose eingenommen wurden. Marcella Dammrat-Tiefensee und Gabriele Greger-Gleitze aus dem Vereinsvorstand danken im Namen des Organisationsteams allen Beteiligten, die das Fest mit ihrem Engagement und ihrer guten Laune bereichert haben.

Außerdem geben sie bekannt: Die nächste Gelegenheit, sich wiederzusehen, bietet sich beim

Findorffer verkaufsoffenen Sonntag am 28. Oktober.