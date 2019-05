Christof Hanning und seine Mitarbeiterin Karin Dirscherl kennen sich auch mit der richtigen Pflege von Blumen aus. (Ellen Stüdgens)

Sommerblumen wie etwa Dahlien, Fuchsien und Geranien sollten erst nach den Eisheiligen gepflanzt werden. Denn bis zur Monatsmitte können noch empfindlich kalte Temperaturen mit Nachtfrösten auftreten. Erst mit dem Abzug der „kalten Sophie“ am 15. Mai, also gestern, werden die Temperaturen milder und es beginnt offiziell die Pflanzsaison für Beet-, Balkon- und Sommerblumen. „Zuvor können die kälteempfindlichen Pflanzen noch Schaden nehmen“, sagt Christof Hannig, Inhaber des gleichnamigen Blumengeschäfts in der Leher Heerstraße 63.

Von Mitte Mai bis Ende Juni ist der richtige Zeitpunkt, Sommerblumen für Beet und Balkon zu pflanzen, sagt der Experte. Die in seinem Geschäft erhältlichen Beet- und Balkonblumen stammen fast alle aus der eigenen Gärtnerei. Im Sortiment führt der Inhaber Pflanzen für sonnige sowie für schattige Standorte auf dem Balkon, im Garten oder auf der Terrasse.

Der Blumenladen von Christof Hannig in Horn-Lehe überzeugt mit einer farbenprächtigen Auswahl an Schnittblumen sowie Beet-, Balkon- und Sommerpflanzen. (Ellen Stüdgens)

Zeitlos im Trend liegt dem Fachmann zufolge eine Ton in Ton abgestufte Bepflanzung sowie ein bunter Mix aus Geranien und

Petunien. Eine Kombination aus hohen und niedrigen Pflanzen, die beispielsweise über den Rand des Balkonkastens hängen, ergibt eine abwechslungsreiche Optik. Ebenfalls beliebt sei eine mediterran geprägte Bepflanzung mit Lavendel und Wandelröschen.

„Zu unserem Service gehört die fachmännische Bepflanzung von Kübeln und Blumenkästen“, sagt der ausgebildete Gärtner und Floristenmeister. Das Abholen und Anliefern neu bepflanzter Balkonkästen und Schalen übernimmt der Meisterbetrieb als besonderen Service gegen einen geringen Aufpreis. Neben den Pflanzen verkaufen Hannig und seine langjährige Mitarbeiterin Karin Dirscherl Zubehör wie Blumenkästen, Pflanzgefäße, Erde und Dünger.

Als besonderen Tipp empfiehlt Hannig bei der Wahl der richtigen Pflege, Dauerdünger zu bevorzugen. „Die kleinen Kügelchen werden direkt beim Pflanzen mit in die Erde eingearbeitet. Damit erfolgt eine gleichmäßige Düngung. Der Vorteil: Während der gesamten Blüteperiode muss nicht nachgedüngt werden.“

Ebenfalls von besonderer Bedeutung für eine üppige Blütenpracht und einen kräftigen Pflanzenwuchs ist die Wahl der richtigen Erde. Der Fachmann empfiehlt beim Kauf auf die Zusammensetzung zu achten. Eine gute Blumenerde zeichne sich durch einen hohen Anteil an Weißtorf aus, erläutert Hannig. Dadurch speichere sie Wasser und gebe dieses nach und nach wieder an die Pflanzen ab. Wichtig sei es zudem darauf zu achten, dass Blumen- oder Komposterde gedämpft ist. Durch diese Behandlungsmethode werden in der Erde zuvor enthaltene Unkraut-

samen wirksam bekämpft.

Zum Schutz vor Schädlingen, zu denen unter anderem Blattläuse zählen – die der Farbenpracht im Garten und auf dem Balkon ein jähes Ende bescheren können, setzt der Gärtner auf den Einsatz von Nützlingen. Diese biologischen Schädlingsbekämpfer sollten präventiv gehalten werden, um einen möglichen Schädlingsbefall bereits im Vorfeld wirksam auszuschließen, sagt der Experte.

Als besondere Aktion für die Kunden baut Hannig vom heutigen Donnerstag, 16. Mai, bis Freitag,

1. Juni, ein Glücksrad in seinem Geschäft auf. Neben attraktiven Sofortgewinnen gibt es Eintrittskarten für einen Besuch im Park der Gärten in Bad Zwischenahn.

Der Blumenladen Hannig, Leher Heerstraße 63, ist montags bis freitags von 9 bis 13 Uhr und von 15 bis 18 Uhr sowie sonnabends von 9 bis 13 Uhr geöffnet. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.blumen-hannig.de.