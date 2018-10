Das Alltours-Reisecenter in der Leher Heerstraße ist seit fast 20 Jahren eine kompetente Adresse für Urlaubshungrige. (Klaus Göckeritz)

„Nach dem Urlaub ist vor dem Urlaub“, sagt jemand, der sich täglich mit dem Thema befasst.

Olaf Siggelkow ist Inhaber des

Alltours-Reisecenters in der

Leher Heerstraße 43 und berät

seine Kundschaft individuell. Und er weiß, dass viele Menschen bereits jetzt ihren Urlaub für das kommende Jahr planen. „Nun ist die richtige Zeit dafür, die Kataloge sind frisch eingetroffen“, erläutert der Experte. Zudem profitierten die Kunden aktuell von einem Frühbucherrabatt.

Die Reiselust der Deutschen ist ungebrochen. Das zeigen Statistiken, wonach die Branche im vergangenen Jahr mehr als 70 Milliarden Euro umgesetzt hat. Auch im Alltours-Reisecenter wird dies deutlich. Seit fast 20 Jahren ist das Geschäft vor Ort und hat sich eine zufriedene sowie große Stammkundschaft aufgebaut. „Die persönliche Beratung ist das A und O.

Wir finden für jeden das passende Reiseziel, egal ob Einzelpersonen, Familien oder Senioren“, sagt

Siggelkow. Von der Lüneburger

Heide bis Australien – alles ist

möglich.

Inhaber Olaf Siggelkow und Mitarbeiterin Izabela Peplinski vom Alltours-Reisecenter empfehlen ihren Kunden, den Urlaub für das kommende Jahr möglichst bald zu buchen und sich dabei Vorteile – wie einen attraktiven Frühbucherrabatt – zu sichern. (Klaus Göckeritz)

Kreuzfahrten etwa sind immer gefragt, aber auch Städtetripps, Fern-, Pauschal- und Studienangebote, Cluburlaube sowie Ferienhausaufenthalte werden oft gebucht. Viele Kunden entscheiden sich für Busurlaube oder interessieren sich für Musical-, Advents- und Festtagsreisen. Apropos Kreuzfahrten: Im Sommer werde häufig der Norden mit Zielen in England, Island oder an der Ostsee mit Abfahrten in Hamburg, Kiel oder Bremerhaven angesteuert. Im hiesigen Winter gehe es bevorzugt in wärmere Gefilde wie die Karibik, das Mittelmeer, Dubai oder auch Asien, erläutert Siggelkow. „Das typische Reiseziel gibt es nicht, die Möglichkeiten sind unbegrenzt.“

Bei der Auswahl stehen der Reiseprofi und seine Mitarbeiterin

Izabela Peplinski den Kunden mit kompetenter und ausführlicher Beratung zur Seite. Um das passende Angebot zu ermitteln, arbeitet das Alltours-Reisecenter mit namhaften Anbietern zusammen. „Wir haben alle Veranstalter im Angebot, das ist in dieser Breite ungewöhnlich“, sagt der Inhaber und nennt TUI, Neckermann, DER Tour,

Studiosus und Meiers Weltreisen als Beispiele. Neben der großen Auswahl profitieren Urlaubshungrige von der langen Erfahrung des Reiseprofis. Siggelkow kennt viele Hotels und deren Betreiber persönlich und gibt dieses Wissen gern an seine Kundschaft weiter.

Wer den Experten nach seinem eigenen Traumziel fragt, bekommt sofort eine Antwort: „Ich bin ein USA-Fan.“ Das Land sei ausgesprochen abwechslungsreich, locke mit großen Städten ebenso wie mit grandioser Landschaft und Naturparks und lasse sich etwa mit einem Mietwagen gut auf eigene Faust erkunden.

Das Alltours-Reisecenter, Leher Heerstraße 43, hat montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr und sonnabends von

9.30 bis 13 Uhr geöffnet. Erreichbar ist das Team unter Telefon 0421 / 242 86 28 sowie per E-Mail an siggelkow.olaf@reisecenteralltours.de.