Neben qualitativ hochwertigen individuellen Schuhen gibt es bei Zimbella Schöne Schuhe auch exklusive Accessoires wie Taschen. (Ellen Stüdgens)

„Mich freut es zu sehen, wie glücklich meine Kundinnen mit ihren Schuhen sind.“ Wichtig bei der Zusammenstellung ihres Sortiments sind der passionierten Schuhliebhaberin neben dem einzigartigen Design auch die hervorragende Qualität der angebotenen Modelle.

So findet man in dem Fachgeschäft vorwiegend Schuhe kleiner italienischer und spanischer Schuh­manufakturen in den Größen 36 bis 42, inklusive halber Größen – mit viel Liebe zum Detail ausgewählt und übersichtlich präsentiert. „Die Schuhe werden in den kleinen Manufakturen in überschaubarer Stückzahl gefertigt. Das ist mir wichtig, denn bei meinem Sortiment lege ich den Fokus auf besondere Ware, die sich bewusst vom Mainstream abhebt“, erläutert die Schuhexpertin ihr Geschäftskonzept. Inspirieren lässt sie sich dafür auf Messen und Fachausstellungen in Berlin, Düsseldorf und Mailand.

Inhaberin Kathrin Müller präsentiert eine Auswahl ihrer aktuellen Fashionhighlights. (Ellen Stüdgens)

Spätestens beim Anprobieren der edlen Fashionhighlights wird klar, dass die Attribute „bequem“ und „schick“ bei Zimbella Schöne Schuhe perfekt miteinander harmonieren. Derzeit vermitteln zudem die frisch eingetroffenen Herbst-/Winterkollektionen einen Vorgeschmack auf die kommenden Trends. Must-haves für die kühlere Jahreszeit sind etwa neue Absatztypen, Stiefel im Cowboystyle sowie Nietendetails als besondere Hingucker. Bei den Farben dominieren Braun-, Bordeaux- und Violetttöne, die hervorragend auf dem angesagten Veloursleder zur Geltung kommen. Mit dieser einzigartigen Schuhmode wird das herbstliche Outfit stilvoll und modisch ergänzt.

Neben qualitativ hochwertigem Schuhwerk finden die Kundinnen bei Zimbella Schöne Schuhe auch besondere Accessoires. Dazu zählen unter anderem Taschen der

Firma abro, die einen Hauch von Luxus in den Alltag bringen, Portemonnaies, Gürtel, schicker Modeschmuck sowie feine Tücher und Mützen des recht jungen Labels

stoltenberg. Letzteres überrascht mit ungewöhnlichen Druckdesigns auf feinem Cashmere sowie einem wohligen Tragekomfort.

Trendig und besonders

Erhältlich sind in dem Geschäft darüber hinaus Sneaker des italienischen Labels Candice Cooper, die nicht nur bequem sind, sondern sich in Qualität und Design bewusst vom Mittelmaß absetzen. Ebenfalls vertreten sind die aufwendig verarbeiteten Modelle von Kennel & Schmenger, einer Schuhmanufaktur aus Pirmasens. Die Marke AGL steht für feine italienische Damenschuhe in exzellenter Qualität.

Die Reise von Menorca nach

Bremen liegt hinter den unverwechselbaren Stücke von Pretty Ballerinas. Hochwertige Materialien, geschickt kombiniert mit feinem mediterranen Design und überraschend dezenten Details sorgen für Abwechslung auf den Straßen. Ein bequemes Gehen ermöglichen die Schuhe von gadea, die so designt und produziert wurden, dass sie durch ihre optimale Passform absolutes Wohlbefinden vermitteln.

Geöffnet hat Zimbella Schöne Schuhe, Wachmannstraße 44, montags bis

freitags von 10 bis 13 Uhr und von 14 bis 18.30 Uhr sowie sonnabends von 10 bis 14 Uhr.