Das gesamte Team der Gemeinschafspraxis in Oberneuland stellt sich vor. (FR)

Einen ersten Eindruck über die durch einen Anbau entstandenen Räume verschafften sich die Besucher bereits beim Tag der offenen Tür. „Um dem kontinuierlichen Wachstum der Praxis gerecht zu werden, starteten wir im September mit den Baumaßnahmen zur Erweiterung der bestehenden Räume“, sagt Hans Thurm-Meyer, der die Praxis gemeinsam mit seiner Frau Dr. Karin Thurm-Meyer führt.

Seit vergangenem November werden sie von der Zahnärztin Dr. Johanne Naegeler tatkräftig unterstützt. Mit dem Neuzugang gehören Schließzeiten in den Ferien der Vergangenheit an.

Renate, Dr. Franz und Hans Thurm-Meyer mit Dr. Johanne Naegeler (v.l.) repräsentieren drei Generationen Zahnheilkunde. (FR)

In der mehr als siebenmonatigen Bauphase entstanden

70 Quadratmeter moderne helle Praxisfläche. Dort befinden sich unter anderem zwei weitere Behandlungszimmer zur Prophylaxe und Prävention. Das ist ein zentrales Anliegen der Praxisinhaber und ihrer 13 Mitarbeiterinnen. Seit 2010 ist die alteingesessene Zahnarztpraxis am aktuellen Standort in der

Apfelallee 3. „Unser Fokus liegt auf dem Zahnerhalt“, sagt Thurm-Meyer. Eine wichtige Bedeutung kommt in diesem Zusammenhang der Prophylaxe zu. Bei dieser führen drei speziell ausgebildete Prophylaxefachkräfte eine professionelle Zahnreinigung durch. „Damit lassen sich Karies und Zahnfleischerkrankungen vermeiden oder frühzeitig erkennen und behandeln“, erläutert der erfahrene Zahnarzt, der die Praxis in zweiter Generation führt und auf mehr als 25 Jahre Berufserfahrung zurückblickt.

Zur Diagnostik kommt modernste Technik zum Einsatz. So steht in der Praxis mit der digitalen Volumentomographie eine hochauflösende 3D-Bildgebung mit niedriger Strahlendosis zur Verfügung. „Diese Technik bietet uns exakte diagnostische Möglichkeiten zum Erfassen von anatomischen Strukturen von Kiefer, Kieferhöhlen und -gelenken“, sagt der Experte.

Der Gang zum Zahnarzt ist für manche mit Unbehagen verbunden. Diese Patienten sind bei dem freundlichen Praxisteam hervorragend aufgehoben. Denn auf Wunsch ist eine Lachgassedierung zur Entspannung möglich. Zusätzlich ist Dr. Karin Thurm-Meyer versiert in zahnärztlicher Hypnose.

Die Schwerpunkte der Praxissind weit gefächert. Hans Thurm-Meyer legt einen Fokus auf die gezielte Vorsorge und Therapie der Parodontitis. Dabei erfolgt die individuelle Therapie in Abhängigkeit vom Grad der Erkrankung. Außerdem führt er regenerative und plastische Korrekturen durch, um den ästhetischen Gesamteindruck zu optimieren und die Stabilität der Zähne zu verbessern.

Des Weiteren hat sich Thurm-Meyer durch Fort- und Weiterbildungen für die Implantologie qualifiziert. „Implantate besitzen den Vorteil, die Nachbarzähne zu schonen, da diese nicht wie bei Brücken beschliffen werden“, sagt er. Bei den in der Praxis angebotenen Implantaten kommen bereits einteilige, metallfreie Keramikimplantate zum Einsatz.

Seine Frau ist Spezialistin für Endodontie, die Zahnwurzelbehandlung. Bei der Therapie wird das geschädigte oder abgestorbene Weichgewebe bis in die feinsten Verzweigungen des Wurzelkanalsystems entfernt. „Anschließend ist es wichtig, den Wurzelkanal bakteriendicht zu verschließen“, sagt die Zahnärztin. Sie setzt dafür ein modernes OP-Mikroskop ein, das auch kleinste Details ausleuchtet. Der Einsatz von Ultraschall gewährleistet zudem eine schonende Desinfektion. Eine Wurzelbehandlung sichert langfristig den Zahnerhalt.