Oftmals treten auch Salzausblühungen in Form weißer, pulverähnlicher Ablagerungen auf dem Mauerwerk auf. „Dann besteht Handlungsbedarf“, sagt Frank ­Wegner, Inhaber des Abdichtungsbetriebs WK-Bautenschutz aus Horn. „Unternimmt man nichts gegen die bauschädlichen Ausblühungen, können diese zu einer Zermürbung der Wände führen.“

Vor mehr als 36 Jahren machte Wegner sich mit seiner Firma selbstständig. Mittlerweile unterstützt ihn neben seinen fünf Mitarbeitern auch sein Sohn Robert Speckmann. Einer der Schwerpunkte des Fachbetriebs ist die Trockenlegung nasser Keller. „Oftmals dringt Feuchtigkeit auch bei moderneren Häusern seitlich aus dem Erdreich ins Mauerwerk ein. Im Altbau haben wir es dagegen häufig mit kapillar aufsteigender Feuchtigkeit aus dem nassen Erdreich zu tun“, sagt Wegner. Das Eindringen von Wasser in das Mauerwerk erfolge durch die Außenmauer, in der keine intakte Abdichtung mehr vorhanden ist – oder nie eine eingesetzt wurde.

WK-Bautenschutz befasst sich mit verschiedenen Möglichkeiten, davor zu schützen. An erster Stelle stehe dabei die Abdichtung von Gebäuden oder Bauteilen, erläutert der Experte. Wird ein Schaden festgestellt, kommt der Chef oder sein Sohn mit einem Messgerät vorbei und überprüft, woher die Feuchtigkeit in das Mauerwerk eindringt. Anschließend erstellt das Unternehmen kostenfrei einen für den Kunden unverbindlichen Kostenvoranschlag. „Oftmals übernehmen die Gebäudeversicherungen im Rahmen einer zusätzlich abgeschlossenen Elementarver­sicherung bei durch Regenwasser verursachten Schäden einen Teil der Sanierungskosten“, sagt Wegner.

Elastische Schlämme

Erfolgt auf Basis des Kostenvoranschlags eine Auftragserteilung, beginnt das Team mit der von innen aufgebrachten Abdichtung. Dafür schlagen die Fachleute von WK-­Bautenschutz zunächst den beschädigten Putz ab. Im nächsten Schritt wird eine Grundierung zur Verfestigung des Mauerwerks aufgetragen. Es folgen zweikomponentige Dichtungsschlämme als Abdichtungsmaterial. „Diese sind elastisch und überbrücken Risse im Mauerwerk“, erläutert Speckmann. Später wird noch eine sogenannte Horizontalsperre eingebracht, damit die Feuchtigkeit nicht weiter eindringen kann. Zum Schluss verputzten die Experten die beschädigte Wandfläche. Damit ist diese fertig, um von einem Maler überarbeitet zu werden.

Entscheidender Vorteil

„Der große Vorteil dieses Verfahrens besteht darin, dass keine teure und aufwändige Außenabdichtung notwendig ist. Andernfalls müssten aufwendige Erdarbeiten getätigt werden, bei denen die Außenwände mühevoll freigelegt werden“, erläutert Wegner. WK-Bautenschutz ist neben Privatkunden unter anderem für Hausverwaltungen, Kirchengemeinden und Architekten tätig.

Neben Kellerräumen saniert WK-Bautenschutz auch Balkone – ein weiteres bedeutsames Fachgebiet des Betriebs. „Auf dem Balkon können verschiedene Oberflächenbeläge wie Fliesen, Terrassenplatten, Holzriffelbohlen oder die besonders umweltfreundlichen WPC-Riffelbohlen aus recyceltem Holz und Kunststoff eingesetzt werden. Wichtig sei eine zwischen Oberbelag und darunterliegender Betonplatte aufgebrachte Abdichtung zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden, betont der Firmeninhaber. Einen sanierungsbedürftigen Balkon erkennt man an den gleichen Anzeichen wie einen feuchten Keller: Salzausblühungen, mürber Putz und abblätternde Farbe. Dringt Wasser durch den Oberbelag in die Betonplatte ein, verursacht es auf Dauer Schäden an den enthaltenen Stahlträgern.

Durch eindringende Feuchtigkeit entstehe nicht unbedingt Schimmel, die Bausubstanz werde aber auf Dauer angegriffen, erläutern die Experten. Schimmel sei zunehmend unter anderem die Folge der heutigen besonders effizienten energetischen Sanierung. Oftmals sei die Raumluft zu feucht, besonders in Bereichen in denen aufgrund ihrer Nutzung hohe Luftfeuchtigkeit entsteht, wie dies in Badezimmern oder Küchen der Fall ist. Dem könne man nur durch korrektes und regelmäßiges Lüften entgegenwirken.

Zur dauerhaften Schimmelbekämpfung setzt WK-Bautenschutz bei betroffenen Wänden eine nachträgliche Innendämmung mit Kalziumsilikatplatten ein. „Diese Platten sind ein alkalisches Dämmmaterial und töten dadurch wirkungsvoll Schimmelpilze ab. Außerdem sorgen sie für ein gutes Raum- und Wohnklima und nehmen entstandene Feuchtigkeit wie Kondenswasser wirksam auf“, sagt Speckmann.