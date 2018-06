Sorgen für gute Laune, leckere Speisen und familiäre Atmosphäre: Gisela Lendzian, Regina Wöhlke und Anna Günzel (von links). (Ellen Stüdgens)

Seitdem fahre ich jeden Tag von Bokel nach Bremen“, sagt die Geschäftsinhaberin mit einem Lächeln. Der enge Bezug zum Fisch kommt nicht von ungefähr. Wöhlke absolvierte bei der Firma Nordsee in Bremerhaven ihre Ausbildung und arbeitete dort jahrelang in der Qualitätssicherung. In dieser Zeit konnte sie viel Erfahrung bei der Auswahl der richtigen Fische für die Zubereitung schmackhafter Gerichte sammeln. Fundiertes Wissen, das ihr heute in ihrem Fachgeschäft zugutekommt.

„Bei unseren selbst zubereiteten Fischgerichten stehen ­Frische und Qualität an erster Stelle. Jeden Tag bieten wir zehn verschiedene Menüs an“, erläutert die Geschäftsfrau. Zum Fisch werden je nach Kundenwunsch Bratkartoffeln, Kartoffelsalat, ­frischer Salat oder Salzkartoffeln mit Senfsoße gereicht.

Auf der überdachten Terrasse lässt es sich hervorragend speisen. (Ellen Stüdgens)

Wöhlke legt neben Frische und der bewährten hausgemachten Qualität ebenfalls großen Wert auf eine persönliche Atmosphäre. „Der Kontakt zu meinen Kunden, von denen viele im Laufe der Zeit zu Stammkunden geworden sind, ist mir sehr wichtig und bereitet mir sehr viel Freude“, erläutert sie.

An diesem Sonnabend beginnt bei Wöhlke‘s Fischkörbchen die Matjes-Saison. Neben dem beliebten Matjes-Menü gehören Matjes aus hauseigener Herstellung, Salzkartoffeln mit Sylter Soße, grüne Bohnen und Speck zum Angebot.

Das Angebot ist vielseitig. So erhält man vor Ort neben Frischfisch wie Forelle auch Rotbarsch, Schell- und Räucherfisch sowie eingelegten Fisch. „Wir bieten unseren Kunden beispielsweise auch geräucherten norwegischen Lachs direkt aus dem Räucherofen an“, sagt die passionierte Fischliebhaberin.

Um die Frische und Qualität ihrer Fischsorten zu garantieren, fährt die Inhaberin dreimal ­wöchentlich in aller Frühe nach Bremerhaven in den Fischereihafen. Vor Ort wählt sie die später im Laden angebotene fangfrische Ware sorgfältig aus.

Nach Geschäftsschluss bereiten Wöhlke und ihre beiden Mitarbeiterinnen Gisela Lendzian und Anna Günzel Herings-, Shrimps-, Krabben- und Matjessalate sowie andere Salatspezialitäten zu. Zum Angebot gehört auch der Außer-Haus-Verkauf. Auf Bestellung fertigt das Team zudem individuell zusammengestellte Fisch-, Wurst- und Käseplatten an. Appetitlich zubereitete Schnittchen, Aufläufe und Suppen gehören ebenfalls zum umfangreichen Sortiment.

Jeweils am ersten Donnerstag im Monat findet um 18 Uhr im Fischkörbchen die bekannte und beliebte Fischtafel statt. „An diesem Tag reichen wir unseren Gästen drei verschiedene Fischsorten mit unterschiedlichen Beilagen“, erläutert Wöhlke.

In gemütlicher und familiären Atmosphäre kann vor Ort unter anderem auf der überdachten Terrasse mit Blick in den Garten der wöchentlich wechselnde leckere Mittagstisch genossen werden. Alle angebotenen ­Menüs können selbstverständlich auch außer Haus verzehrt werden.

Geöffnet ist das Fachgeschäft dienstags bis freitags von 9 bis 14 Uhr sowie sonnabends von ­

9 bis 13 Uhr. Weitere Infos sind unter Telefon 0421/223 56 33 ­sowie im Internet unter www.fisch-woehlke.de ­erhältlich.