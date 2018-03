Inhaber Sven Sasse erläutert die Qualitätsunterschiede von Kettelkanten anhand von Treppenstufenteppichen. (Ralf Lieske)

Als der Platz zu knapp wurde, verdoppelte er im November 2016 die Fläche mit zusätzlichen Räumlichkeiten für seinen Reinigungsmaschinenpark in der Hauptstraße

32 in Ottersberg-Otterstedt. Dort hat Sasse mehr Fläche als er zum Reinigen von Teppichen und Polstern braucht.

Die Reserve eignete sich ideal zur Verwirklichung seines neuesten Projekts: eine Teppichkettelei. Beim Ketteln werden die Schnittkanten der Teppiche mit einem bestimmten Nähstich, dem sogenannten Kettstich, versiegelt. Dieser verhindert das Ausfransen der Ränder.

Das Kettelband kann auf jeden Teppich individuell abgestimmt werden. (Ralf Lieske)

Für dieses Verfahren braucht man viel Platz. Der Teppichexperte hat einen rund 20 Quadratmeter großen und etwa einen Meter hohen Tisch aufgebaut. Auf der mit unzähligen Löchern perforierten Oberfläche werden die Teppiche zugeschnitten und gekettelt. Damit das reibungslos funktioniert, pressen zwei Gebläse Luft in den sogenannten Kettellufttisch. Sie strömt aus den Löchern und lässt die Bodenbeläge leicht aufschweben. So kann Sasse die fliegenden Teppiche praktisch ohne Kraftaufwand mit einer Hand präzise ausrichten und unter die Kettelmaschine führen.

Mit der Maschine werden die Teppicheinfassbänder schnell und sauber aufgenäht. „Diese umschließen den Teppichrand dauerhaft, sind strapazierfähig und sehen hochwertiger aus als Kettelkanten mit losem Garn“, erläutert Sasse. Besonders stolz ist er auf seine riesige Auswahl an Kettelbändern in verschiedenen Breiten und Farben. Diese ermöglichen eine individuelle Gestaltung der Teppichböden nach Kundenwunsch.

Dabei spielt es keine Rolle, ob alte, ausgefranste und verzogene Teppiche wieder flottgemacht werden oder ob die Kunden neue Teppichböden nach Maß benötigen. Sasse ist gut vorbereitet: „Bei mehr als 200 Musterblöcken voll mit Kettelbändern und Teppichböden findet sich für jeden Geschmack der passende Bodenbelag.“ Neue Teppiche gibt es bei ihm bereits ab 15 Euro pro Quadratmeter.

Bei Geschäftskunden sind vor allem gekettelte Sockelleisten gefragt. Privatleute geben alle Arten von Teppichen in Auftrag, wie Läufer, Treppenstufenteppiche oder Automatten.

Die Beratung vor Ort sowie das Maßnehmen gehören für Sasse als kostenloser Service dazu. Nach erteiltem Auftrag müssen die Kunden nicht lange warten. In der Regel ist der neue Teppich bereits eine Woche später abholbereit. Für alle Käufer eines neu gekettelten Teppichs legt der Profi derzeit einen 20 Prozent Rabattgutschein für eine Wäsche obendrauf. Eingelöst werden kann er in Ottersberg-Otterstedt oder – nach telefonischer Vereinbarung – bei der Annahmestelle in der Loignystraße 54 in Schwachhausen.

Weitere Infos gibt es unter Telefon 0421 / 21 22 26.