Feine Delikatessen und erlesene Geschenkideen

Klaus Göckeritz

Vor dem Geschäft in der Borgfelder Heerstraße 42b steht eine Kanne frisch aufgebrühter Tee mit mehreren Gläsern. Dies ist eine Einladung von Jasmin Meinks an ihre Kunden, das Sortiment des Carpe Diem in Augenschein zu nehmen beziehungsweise an Ort und Stelle zu probieren.