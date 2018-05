Koll Wachmannstraße (Ellen Stüdgens)

„Die Arbeit macht aber sehr viel Spaß, denn wir wollen mit unserem Blumenschmuck dazu beitragen, den schönsten Tag im Leben unvergesslich zu gestalten“, sagt Laker, die ihr Blumengeschäft in der Hartwigstraße 46a mit viel Herzblut und Kreativität betreibt. In den mittlerweile

20 Jahren ihrer Selbstständigkeit ist ein herzliches Verhältnis zu ihren Kunden entstanden, von denen einige seit Langem zur Stammkundschaft zählen.

Der Blumenladen hebt sich mit seinem ausgewählten Sortiment bewusst vom Mainstream ab. Derzeit zählen die herrlich duftenden Applejack-Rosen mit ihren Blüten in dunklem Rosa und einem leichten Hauch von Rot ebenso zum saisonalen Angebot wie Astrantien. Deren Köpfe setzen sich aus zahllosen winzigen Einzelblüten zusammen und sehen dadurch wie Nadelkissen aus. Die Blütenfarben variieren in verschiedenen Rosa- und Rottönen oder bezaubern durch schlichtes Weiß.

Darüber hinaus finden Blumenliebhaber in dem liebevoll eingerichteten Fachgeschäft etwa Bouvardien vor: eine sehr elegante Blumensorte mit wunderschönen kleinen, zarten Blüten in strahlendem Weiß, zartem Rosé oder kräftigem Rosa.

„Wieder voll im Trend liegen Gerbera und Nelken“, erläutert Laker. Momentan seien außerdem Pfingstrosen gefragt. Ihre Blütenfarben decken das gesamte Spektrum von Weiß über Hellrosa bis Dunkelrot ab, und die Formen variieren von einfach schalenförmig bis dicht gefüllt. Mit ihrer großen Farbpalette, ihrer Farbzusammenstellung und der Form der Blüten ziehen Pfingstrosen die Blicke auf sich. Der Name leitet sich von ihrem Blühzeitpunkt ab, der meist um die Pfingstzeit liegt.

Beim Einkauf der Ware legt die Geschäftsinhaberin Wert auf Qualität und Frische. „Schließlich sollen die Blumen nach dem Kauf lange halten und den Besitzern viel Freude bereiten“, sagt Laker, die zu ihren Lieferanten langjährige Geschäftsbeziehungen pflegt. Die regionale Herkunft der Pflanzen spielt für die Expertin ebenfalls eine große Rolle. Rosen wie die Sorte Wild Berry bezieht Laker unter anderem aus dem Alten Land.

Das A und O für die Ladenbesitzerin beim Kundenkontakt ist die persönliche Beratung. Ob Imposantes für einen großen Tisch oder Dezentes zum Ausschmücken – gemäß des jeweiligen Kundenwunsches werden die Aufträge passend zur Jahreszeit umgesetzt. Für die Zusammenstellung eines Brautstraußes etwa erfragt Laker wichtige Details, wie den Stil und die Farbe des Brautkleides sowie, ob es sich um eine standesamtliche oder kirchliche Trauung handelt. Zur Verdeutlichung der einzelnen Möglichkeiten schaut sich die Floristin zudem gemeinsam mit ihren Auftraggebern Fotografien bisher umgesetzter Projekte an.

Auch eine dem Anlass entsprechende Tischdekoration gehört zum Angebot der Spezialistin. „Ich liebe den direkten Kundenkontakt und versuche mit den Kunden zusammen die passende Lösung zu finden – ganz gleich, ob es sich um eine Geburt, eine Eheschließung oder eine Beerdigung handelt“, erläutert Laker. Besonders bei Trauerfällen sei das intensive Gespräch mit den Hinterbliebenen ihr nicht nur menschlich ein zentrales Anliegen, sondern helfe bei der Zusammenstellung der Sargauflage, die abgestimmt auf die Persönlichkeit und die Vorlieben des Verstorbenen sein sollte. Ihr Credo lautet: „Blumen drücken aus, was man schwer in Worte fassen kann.“

Ebenfalls zum Portfolio des Fachgeschäfts zählen die Belieferung von Praxen und Büros sowie der Bereich Eventfloristik. In Letzterem verfügen Laker und ihr Team über langjährige Erfahrung. So sorgt Der Blumenladen beispielsweise seit 17 Jahren für die optimale Blumendekoration bei der Schaffermahlzeit im Bremer Rathaus. „Ich probiere immer gern etwas Neues aus. Stillstand ist nicht mein Ding. Am Ende muss schließlich alles perfekt zusammenpassen“, sagt die Geschäftsfrau. Neben ausgefallenen Schnitt- und Topfpflanzen bietet das Schwachhauser Geschäft auch Vasen, Übertöpfe, Bilder und Kerzen an.

Weitere Infos gibt es im Internet unter www.derblumenladen-

bremen.com.