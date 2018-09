Vor rund sechs Monaten eröffnete das Block Oberneuland Restaurant & Clubhaus unter der Leitung

von Sonja und Lothar Block im

Vereinsgebäude des Golf-Clubs Oberneuland. „Unsere Speisen aus frischen und regionalen Zutaten – ganz im Sinn des von uns sehr geschätzten Slow-Food-Konzepts –sind hier sehr gut angenommen worden“, sagt Sonja Block über die positive Resonanz, auf die ihr Angebot bei Clubmitgliedern und Restaurantgästen stößt.

Landschaftlich reizvoll im Golfpark Oberneuland gelegen, begrüßen die Lokalbesitzer ihre Gäste

im Innenbereich mit einem geschmackvollen und modernen Interieur. In einem solch behaglichen Ambiente macht es Spaß, sich mit kulinarischen Leckerbissen verwöhnen zu lassen. Unterstützt werden die Pächter von Daniel Day, der sich durch langjährige Erfahrung in der Gastronomie auszeichnet. Er verstärkt das Team tatkräftig im Service und in der Veranstaltungsleitung. Als Küchenchef zeichnet Bastian Heinisch für die schmackhafte und frische Zubereitung der Gerichte verantwortlich. Bei der Zusammenstellung der Speisen setzt er in erster Linie auf Kreativität, erläutert die Hausherrin.

Vielseitiges Angebot

Mit der Übernahme des Restaurants und Clubhauses hat sich das Ehepaar Block einen Traum erfüllt. „Unser Anliegen ist es, mit unserem gastronomischen Angebot ein besonders schönes Fleckchen in Oberneuland zum Blühen zu bringen“, sagt Sonja Block.

Ob Geburtstagsfeiern, Hochzeiten oder Firmenevents: Aufgrund seiner weitläufigen Räumlichkeiten eignet sich das Restaurant für Festlichkeiten jeder Art. Der separate Clubraum in der ersten Etage bietet Platz für 40 Personen und verfügt über eine eigene Terrasse mit Ausblick ins Grüne.

Köstliche Themenabende

Für lukullische Abwechslung sorgen in den kommenden Monaten verschiedene Aktionen. Diese machen den Besuch im Block Oberneuland zu einem besonderen Geschmackserlebnis. So überraschen die Betreiber ihre Gäste in diesem Monat etwa bei „Blocks Fischabend“ mit einem besonderen Fischbüfett. Passend zur Wiesn wird es im Oktober richtig bayerisch: Frisch zubereitete landestypische Spezialitäten in großer Auswahl laden zum Probieren und

Genießen ein. Als besonderes Schmankerl im November lockt die Martinsgans. In dem Monat kann sonntags zudem daheim die Küche kalt bleiben, denn die Blocks halten jeweils von 10.30 bis 14 Uhr ein reichhaltiges Brunchbüfett bereit. Für die Weihnachtszeit sind außerdem ausgewählte Gerichte mit Fisch, Geflügel und Wild geplant.

Am Montag, 31. Dezember, startet in dem geschmackvoll gestalteten Restaurant eine stilvolle Silvesterfeier. „Hierfür haben wir ein Sechs-Gänge-Menü zusammengestellt. Bereits ab 19 Uhr wird geschlemmt, um anschließend bei schwungvoller Musik in das neue Jahr zu tanzen“, sagt Lothar Block.

Auch für das kommende Jahr haben die Gastronomen bereits umfangreiche Pläne. Unter dem Motto „Kohl und Golf“ wird das Block Oberneuland beispielsweise zum Ziel einer etwas anderen Kohltour. Auf dem Programm steht stimmungsvolles Golfen. Anschließend wartet ein leckeres Kohlessen auf die Teilnehmer.

Reservierungen für die Silvesterparty sind per E-Mail an blockoberneuland@gmail.com oder unter Telefon 0421 /

24 36 66 10 möglich. Interessierte sollten sich jedoch beeilen, denn die Plätze sind begrenzt.