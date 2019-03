ZKoll Macher und Märkte Metschulat & Nitzsche (Femke Liebich)

Der Raumausstattermeister leitet gemeinsam mit Torsten Nitzsche den Fachbetrieb Metschulat & Nitzsche – Textile Raumgestaltung, Schwachhauser Heerstraße 183–185. Der Betrieb steht für Kreativität, Handwerkskunst und Service vom Entwurf über die Montage bis zum Aus- und Einräumen des Zimmers. „Bei uns stammt alles aus einer Hand. Der Kunde muss sich um nichts kümmern, nur den neuen Wohntraum genießen“, sagt Metschulat.

Viele denken derzeit an einen Frühjahrsputz. Er erlebe es immer wieder, dass auch jüngere Kunden kämen und die besonderen Dienstleistungen des Fachbetriebs anfragten, sagt Metschulat. „Das Reinigen und Waschen von Gardinen und Vorhängen, hochwertigen Teppichen und Teppichböden kann aufwendig sein.“ Mit einem sechsköpfigen Team übernimmt der Meisterbetrieb etwa das Reinigen der Gardinen inklusive Ab- und Aufhängen sowie Bügeln. „Die Kunden sind froh, dass wir ihnen diese Arbeit abnehmen“, sagt der Raumausstattermeister.

Ralf Metschulat (Mitte) und Torsten Nitzsche führen den Raumausstatterbetrieb in Schwachhausen. (Femke Liebich)

Derzeit wird der Frühjahrsputz für Teppiche viel nachgefragt. „Wer wertvolle Orientteppiche hat, sollte sich bei der Reinigung auf die Expertise eines Fachbetriebs verlassen.“ Während handgeknüpfte Teppiche fachgerecht gewaschen werden, kommt zur Reinigung von Teppichböden eine spezielle Maschine zum Einsatz. Ist der Teppich in die Jahre gekommen oder sollen die Gardinen getauscht werden, locken die Frühjahrskollektionen namhafter Hersteller wie Jab Anstoetz, Fischbacher und Saum & Viebahn. „Die Kunden haben Mut zu Farbe“, sagt Metschulat. „Grün in verschiedenen Abstufungen von Oliv bis zum zarten Frühlingsgrün sind zu sehen, außerdem florale Muster.“

Bei der Auswahl des Stoffes solle man an dessen Lichtbeständigkeit denken, rät der Handwerksmeister. „Moderne Immobilien haben große Fensterfronten, durch die viel Licht einfällt.“ Pflegeleichte Mischgewebe seien eine gute Wahl. „Während viele Kunden nach Raffrollos fragen, empfehle ich nach wie vor Vorhänge und Sichtschutzstores. Das schützt vor unerwünschten Blicken von außen und gibt dem Raum zugleich Stil, Flair sowie Wohnlichkeit“, sagt Metschulat. Wer einen effektiven Sonnen- und Hitzeschutz braucht, sei mit speziellen Rollos gut beraten. „Innenliegende Schutzrollos können die Temperatur im Raum um 30 oder mehr Prozent senken. Sie haben eine Perlreflexbeschichtung, die die Sonnenstrahlen an

der Außenseite abhält. Nach innen haben sie dennoch schöne, leuchtende Farben“, schildert er. Für noch effektiveren Hitzeschutz empfiehlt Metschulat innovative Außenrollos. Anders als Jalousien müssen diese nicht aufwendig montiert werden. Stattdessen werden sie ohne Bohren in den Fensterrahmen eingeklemmt.

Vielen Kunden sei der Insektenschutz wichtig. Hierfür bietet der Fachbetrieb die Ausrüstung von Fenstern und Terrassentüren mit einem feinen Gewebe an, das alle Kleinstinsekten abhält, dabei aber höchstmögliche Transparenz und ungehinderten Durchblick ermöglicht. Sogar Pollen werden vom Eindringen in die Wohnräume gehindert. Voraussetzung dafür ist eine lückenlose Montage des speziell bespannten Insektenschutzrahmens, der dafür millimetergenau angefertigt wird.

Einen Rundum-Service bietet der Fachbetrieb in der hauseigenen Polsterei. Antike Sitzmöbel, Erbstücke oder hochwertige moderne Sofas und Stühle werden dort aufgepolstert sowie mit neuen Stoffen bezogen. Bei Metschulat & Nitzsche gibt es Stoffe, Teppiche, Hartböden, Gardinen und weitere Teile textiler Raumgestaltung. Das Team berät zu Designs und Mustern.

Demnächst soll das Geschäft umgestaltet werden. „Die Kunden sollen sich bei uns wohlfühlen und viele schöne Anregungen für den persönlichen Wohntraum mit nach Hause nehmen“, sagt Metschulat.

Metschulat & Nitzsche in der Schwachhauser Heerstraße 183–185 hat montags bis freitags von 9 bis 13 Uhr und 14 bis 18 Uhr, sonnabends von 10 bis 13 Uhr geöffnet. Weitere Infos unter Telefon 23 97 34 und im Internet unter www.raumausstatter-in-bremen.de.