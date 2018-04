Mitarbeiter Simon Schwalda dosiert und verteilt mit Gießkannen das geeignete Reinigungsmittel auf dem Teppich. Anschließend wird dieser gründlich mit einer Spezialmaschine mit drei routierenden Bürsten gereinigt. (Ralf Lieske)

Den nötigen Platz für seinen Reinigungsmaschinenpark hat der Betrieb Ende 2016 in der Hauptstraße 32 in Ottersberg-Otterstedt gefunden. Ferner ist er für die Bremer Kunden in der Annahmestelle, Loignystraße 54, nach telefonischer Vereinbarung erreichbar.

Vor der eigentlichen Wäsche untersucht Sasse jeden Teppich genau auf eventuelle Fehler. In seiner hauseigenen Werkstatt kann der 40-jährige Spezialist auch Teppiche reparieren. Dort flickt er fachgerecht Risse und Löcher, welche durch mechanische Einwirkungen entstanden sind, beseitigt morsche Stellen und bekämpft wirksam Mottenfraß. Sogar die Reinigung von Ruß- und Feuerschäden sowie die Beseitigung von Wasserrändern sind kein Problem.

KOLL Wachmannstraße Sasse (Ralf Lieske)

Der Reinigungsprozess startet auf der sogenannten Teppichklopfmaschine. Lautstark klopft diese den Teppich Zentimeter für Zentimeter durch. Dabei staubt es mächtig. Damit ist es vorbei, wenn die Teppichwäsche beginnt. Dann schäumt es gewaltig. Alles fängt mit der Vorwäsche an. Zuerst der Teppichrücken, es folgt die Vorderseite. Hartnäckige Flecken werden mit einem Spezialreinigungsmittel behandelt. Sasse ist stolz auf seine Erfindung: Ein Reinigungsmittel gegen Rotweinflecken. „Vor acht Jahren habe ich zwei biologische Reiniger vermengt und eher zufällig die spezielle Wirkung entdeckt“, sagt er – und liefert damit Top-Ergebnisse ab.

Zusätzlich verfügt der Experte über ein Arsenal an verschiedenen Spezialdesinfektions- und Reinigungsmitteln. So ist etwa für Seide ein anderes Mittel nötig als für Wolle. Und der Reiniger für Berber unterscheidet sich von dem für Orientteppiche. Zum Auffrischen von Farben verwendet Sasse ein Produkt mit Faserschutz. Und die Lösungen zur Behandlung und Imprägnierung bei Motten und Staubmilben müssen etwas länger einwirken. „Alle Mittel sind biologisch abbaubar“, erläutert der Firmenchef.

Mithilfe eines elektrischen Hebezugs manövriert Inhaber Sven Sasse den schweren aufgerollten Teppich in die Schleuder. (Ralf Lieske)

Nach der Vorwäsche greift Sasse zum Hochdruckreiniger. Damit spült er schonend Schaum und Flusen ab. Er sagt, der Druck und die Düse spielen eine entscheidende Rolle – stark, aber trotzdem schonend genug. Sein Mitarbeiter Simon Schwalda verteilt das passende Reinigungsmittel mit Gießkannen auf dem Teppich, der danach von der Teppichreinigungsmaschine mit ihren drei gegenläufig rotierenden Bürsten im Zickzack abgefahren wird. Je nach Verschmutzungsgrad erfolgen mehrere Durchgänge. Abschließend kommt erneut der Hochdruckreiniger zum Einsatz.

Die nächste Herausforderung ist das Trocknen. Erst einmal zieht Sasse das schäumende Wasser mit einem Schieber ab. So ist der Teppich trocken genug, um aufgewickelt in eine Riesenschleuder geschoben zu werden. Kommt diese auf Touren, schießt das Wasser durch die beiden Abläufe heraus. Je nach Saugfähigkeit verliert das Teppichstück innerhalb von Sekunden bis zu

100 Kilogramm Gewicht.

Eine Wäscheleine sucht man in Sasses Teppichreinigung vergeblich. Stattdessen können nur Stahlrohre solche Gewichte stemmen. Ein elektrischer Hebezug zieht die Teppiche auf das Trockengestell. Noch ein Tag, und die Kunden können die Teppiche zurückbekommen. Selbstabholer sparen aktuell 10 Prozent. Passend zum Frühjahrsputz gewährt Sasse in seinen Aktionswochen zusätzlich 20 Prozent Sonderrabatt.