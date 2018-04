Seit 15 Jahren betreibt Claudia Gerdawischke erfolgreich ihr Institut in Oberneuland. (Picasa und FR, FR)

Statt dezenter Winterfarben sorgen nun Pastelltöne für einen schwungvollen Auftritt. Mit seinem Angebot richtet sich das Institut sowohl an Frauen als auch an Männer.

Kaum sind die Winterschuhe weggepackt, stehen die Füße wieder mehr im Mittelpunkt. Diese verwöhnen Inhaberin ­Gerdawischke und ihr Team mit einer Fuß- und Nagelpflege. Aufgetragene Gelfarben, die im Gegensatz zum Nagellack rund sechs Wochen die Nägel verschönern, erzeugen anschließend mehr Frische und ein optimal gepflegtes Äußeres.

Seit 15 Jahren betreibt die Geschäftsfrau erfolgreich ihr Institut in Oberneuland. Zunächst begann sie als Nageldesignerin, dann entdeckte sie nach und nach die Bandbreite der Möglichkeiten zur Gestaltung eines Menschen: „Kosmetik hat mich schon immer fasziniert, hebt sie doch hervor, was man aus einem Menschen mit optimalen Mitteln alles machen kann.“

Gesundheit steht in ihrem Kosmetikinstitut stets an erster Stelle. Deshalb ist es für die Inhaberin selbstverständlich, bei der Nagelbehandlung lediglich medizinische Gele einzusetzen, die dem Körper und den Nägeln nicht schaden. Stattdessen sorgen die sorgsam aufgetragenen Gele in ihrer farbenfrohen Lackoptik für mehr Stabilität. „Der langjährig vorherrschende Trend zu Frenchschichten verblasst allmählich. Stattdessen vermitteln in diesem Frühling und Sommer leuchtende Pastelltöne wie Apricot, Mint, Rosa oder Salbei sowie aufgetragener Glitzer Leichtigkeit und setzen geschmackvolle Akzente“, erläutert Gerdawischke.

Strahlende Frische

Neben den Nägeln hat auch die Haut – besonders im Gesicht – infolge der trockenen Heizungsluft in den vergangenen Monaten stark gelitten. Nun braucht sie Erholung und liebevolle Zuwendung. Für strahlende Frische hält die Expertin hochwertige Feuchtigkeitskuren bereit. „Diese versorgen die Haut mit wichtigen Nährstoffen und Feuchtigkeit. Sie wirken dadurch vitalisierend und ausgleichend“, sagt die Expertin. Oftmals bringt sie bei einem ersten Termin die in den Ampullen enthaltene Feuchtigkeit mithilfe von Ultraschall in die tieferen Hautschichten ein. Anschließend führen die Kunden die Kur 14 Tage zu Hause durch. Dabei wird pro Tag eine Ampulle aufgetragen. Das Ergebnis sei sehr überzeugend – die Haut zeige im Anschluss deutlich mehr ­Vitalität. Zum Portfolio des Kosmetikinstituts gehören neben der Hautpflege eine Hautanalyse, verschiedene Masken, Peelings, das Augenbrauenzupfen und -färben sowie ein schonendes und nahezu schmerzfreies Waxing. Somit gehört nach einem Besuch die lästige Rasur erst einmal der Vergangenheit an.

Bei der Optimierung des Aussehens nicht zu vergessen: die Augenpartie. Besondere Strahlkraft verleihen den Augen federleichte, angenehm zu tragende Wimpernextensions, die auf die natürlichen Wimpern dauerhaft aufgebracht werden. Ebenfalls seien für ein perfektes Gesicht wunderschön geschwungene Augenbrauen wichtig, betont die Expertin. Oftmals verursachten kaputte Augenbrauen ein fahles und müdes Aussehen. Abhilfe verspricht ein Permanent Make-up mit feinen Mikrohaarzeichnungen, die den natürlichen Brauen unterstützend zu einer perfekten Form verhelfen. Daneben verleihen die ebenfalls im Institut ausgeführten Wimpernkranzverdichtungen den Augen einen eindrucksvollen Ausdruck. Lippen in Glanzoptik runden das rundum gelungene Erscheinungsbild wirkungsvoll ab. Neu im Programm ist zudem die sogenannte Mikrodermabrasion. Bei diesem Verfahren werden vorsichtig alte Hautschichten mithilfe kleiner Partikel abgetragen. Behandelt werden mit dieser Methode Faltenbildungen im Gesicht sowie an Hals und Dekolleté, Narben, Pigmentstörungen, verhornte Hautstellen, Dehnungsstreifen – etwa nach einer Schwangerschaft –, Hautunreinheiten und große Poren. Gerdawischke bietet in ihrem Oberneuländer Institut außerdem Schminkworkshops an.

Bei ihrer Farbstil- und Typberatung legt die Farbexpertin zugrunde, dass jeder Mensch bestimmte Hautpartikel besitzt, die für die Hautfarbe verantwortlich sind. Auf diese stimmt sie gezielt die Farben der Kosmetik ab.

Unter dem Namen „Claudia Gerdawischke – Hochzeiten wie ein Feuerwerk“ führt die Geschäftsfrau außerdem Eventplanung, Traureden, einen Zeremonieservice sowie ein perfektes Brautstyling aus einer Hand durch. Damit wird der große Tag zu einem unvergleichlichen Moment.