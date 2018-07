Die Rosshaarmatratzen aus dem Haus Moosburger (links) sorgen für einen guten Schlaf, die Nachtwäsche von Evelyn Kahle ist elegant und gemütlich zugleich. (Lena Häfermann)

So ist man für die kühlen Herbst- und Wintertage, die hoffentlich noch in weiter Ferne liegen, ideal gewappnet.

Die Reinigung übernimmt zum Beispiel das Bettenhaus Wührmann Junior im Viertel. „Nach dem Waschen ist die Decke wieder schön luftig und bauschig“, sagt die Inhaberin Heidi Huse, die das Geschäft von ihren Eltern übernommen hat. Zum Sortiment des Bettenfachgeschäfts zählen neben den dort angefertigten Decken und Kissen auch Matratzen verschiedener Hersteller sowie eine Auswahl von Heimtextilien. „Mir gefallen Manufakturen, die ihre Produkte mit Leidenschaft herstellen“, sagt die Geschäftsführerin.

koll das viertel wührmann junior (Lena Häfermann)

Wohl einmalig in Bremen und im norddeutschen Raum sind die Rosshaarmatratzen aus der Moosburger Roßhaar-Manufactur in ­Österreich, die im Bettenhaus im Ostertorsteinweg erhältlich sind. Das auf den ersten Blick vielleicht ungewöhnliche Material kann enorm viel Feuchtigkeit aufnehmen, die es tagsüber an die Luft zurückgibt. „Das garantiert ein angenehmes und trockenes Schlafgefühl“, sagt Huse, die den Matratzenhersteller vor etlichen Jahren auf einer Heimtextilmesse entdeckt hat. Wer die Matratze mit Rosshaarfüllung oder eine andere Markenmatratze ausprobieren möchte, ist bei Wührmann Junior richtig. Sogar ein paar Bücher zum Zeitvertreib sind vorhanden, damit das Probeliegen, das ein wenig dauern sollte, nicht langweilig wird.

Die Chefin macht ihre Arbeit immer mit einem Blick für das Detail. Das Sortiment wählt Huse mit großer Sorgfalt und Bedacht aus. So überzeugen zum Beispiel die Nachthemden und Pyjamas sowie die Badtextilien von Evelyn Kahle oder die edle Bettwäsche vom dänischen Produzenten TrueStuff durch elegantes Design und hochwertige Materialien. Für eine wohlüberlegte Angebotszusammenstellung hört die Eigentümerin genau zu, wenn es um die Wünsche und Bedürfnisse ihrer Kunden geht. „Beliebt sind Produkte, die sich gut anfühlen, also eine schöne Haptik haben, zum Beispiel feinste Baumwolle oder Elemente wie schimmernde Perlmuttknöpfe.“ Der Schlaf mache mindestens ein Drittel unseres Tages aus, sagt die Inhaberin. Da sollte man es sich schön machen und dafür sorgen, dass man sich ausgiebig erholt.

Bettenhaus Wührmann Junior, Ostertorsteinweg 72; weitere Informationen unter www.wuehrmann-junior.de sowie unter Telefon 0421 / 759 20.