Das effektive Konzept: Die komplexen Bewegungsabläufe trainieren komplette Muskel­ketten gleichzeitig. (Ellen Stüdgens)

Die Folge: Sport und Bewegung bleiben auf der Strecke. Nur etwa zehn Prozent aller Deutschen erreicht das Mindestmaß an Bewegung, das erforderlich ist, um gesund zu bleiben.

Dabei genüge zwei bis drei Mal ein 30-minütiges Training pro Woche, um Ziele wie abzunehmen, Rückenschmerzen zu loszuwerden oder den Wunsch, fitter zu werden, zu erreichen, erläutert Studioleiterin Annette Kutz. Bei Mrs.Sporty – dem Fitnessstudio für Frauen – absolvieren die Teilnehmerinnen ein effektives kombiniertes Kraft-, Ausdauer-, Beweglichkeits- und Koordinationstraining. Das Konzept basiert auf einem Zirkeltraining in kleinen Gruppen. Unterstützt durch einen Personaltrainer, motivieren sich die Frauen gegenseitig – der innere Schweinehund hat keine Chance. „Das Training fällt gemeinsam leichter, macht mehr Spaß und wirkt effektiver“, sagt die Studioleiterin.

Ein Teil des Teams von Mrs.Sporty in Schwachhausen (von links): Studioleiterin Annette Kutz, Anna Reinhardt und Christina Schmidt. (Ellen Stüdgens)

Optimal gefordert

Zudem macht das Betreuungskonzept von Mrs.Sporty das Training besonders wirkungsvoll, denn jede Besucherin hat einen persönlichen Trainer. Während der Einheiten ist dieser immer anwesend und steht beratend sowie unterstützend bei der Ausführung der Übungen zur Seite. „Studien belegen, das zwei bis drei Trainingseinheiten pro Woche unter Anleitung das ideale Maß sind, um die gesetzten Ziele zu erreichen“, sagt Kutz.

Ob Einsteiger oder Profi: Der Trainer setzt das Training so an, dass der Körper immer optimal gefordert wird. Bevor es losgeht, findet ein umfassendes Vorgespräch statt, in dem mit dem Trainer die Zielsetzung besprochen wird. Die Abstimmung aller Übungen des Plans erfolgt maßgeschneidert auf die jeweiligen Wünsche: wie ein strafferer, fitterer Körper, mehr Muskeln, die perfekte Bikinifigur, ein starker Rücken oder ein vitales gesundes Leben.

Alle sechs Wochen finden Gespräche mit den Trainern statt, in denen diese prüfen, in welchem Umfang die Ziele bereits erreicht wurden. Zugleich steht das Team auf Wunsch bei einer Ernährungsumstellung nach dem Mrs.Sporty-­Ernährungskonzept, das für eine ausgewogene, stressfreie Ernährung steht, kompetent zur Seite.

Das Training beansprucht die Muskulatur wirkungsvoll und kräftigt das Herz-Kreislauf-System in einem mittelintensiven Bereich. Ein solch ausgewogenes Übungsprogramm in Kombination mit der persönlichen Betreuung sorgt für einen maximalen Effekt.

Im Fitnessstudio setzt das Team auf funktionelles Training. Diese Methode verzichtet beim Muskelaufbau auf Geräte. Stattdessen stehen regelmäßig wiederholende Bewegungen aus dem Alltag im Mittelpunkt. Das Intervalltraining fördert zudem die Fettverbrennung. Alter und das Maß an Sportlichkeit sind dabei unwichtig. „Das Training ist zweckmäßig und am Alltag ausgerichtet. Durch die komplexen Bewegungsabläufe werden ganze Muskelketten gleichzeitig trainiert“, sagt Kutz.

Damit die Qualität des Fitnessstudios und des Trainings immer auf einem anspruchsvollen Niveau bleibt, bringen sich die Trainer durch Fortbildungen stets auf den aktuellen Stand der Sport- und Trainingswissenschaften. Als besondere Aktion bietet Mrs.Sporty im Rahmen des Programms „Schlanke Beine“ ab sofort eine kostenlose Probesession an: Mit den „Recovery Boots“ wird in nur 15 Minuten ein messbar reduzierter Beinumfang erzielt. Das innovative System massiert per Luftdruck das Lymphsystem, während die Anwenderin sich entspannt zurücklehnen kann.

Mrs.Sporty, Wachmannstraße 103, 28209 Bremen; unter Telefon 0421/ 89 77 73 89 oder per E-Mail an ­clubschwachhausen@gmail.com können Interessierte einen Termin für ein Beratungsgespräch vereinbaren. Das Fitnessstudio ist täglich von 6 bis 22 Uhr geöffnet. Die Personaltrainer stehen montags von 8:30 bis 13 und von 16 bis 20 Uhr, dienstags von 9 bis 13 und

von 16 bis 19 Uhr, mittwochs von

8:30 bis 13 und von 16 bis 20 Uhr, donnerstags von 9 bis 13 und von 16 bis

20 Uhr, freitags von 8:30 bis 13 und von 16 bis 19 Uhr sowie sonnabends von

9 bis 13 Uhr zur Verfügung. In diesen Zeiten sind zudem auch Anmeldungen möglich.