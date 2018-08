Eine große Auswahl an Schreibwaren und Geschenkideen sind in dem Fachgeschäft in Horn erhältlich. (Ellen Stüdgens)

Wer sich für praktische Geschenke in einem zeitlosen Design begeistert, für den sind beispielsweise die strapazierfähigen Umhängetaschen oder Rucksäcke des Bremer Labels Canvasco genau richtig. Die handgemachten Unikate werden aus recyceltem Segeltuch gefertigt. „Die Taschen und Rucksäcke zeichnet eine hohe Belastbarkeit bei wenig Gewicht aus“, sagt Geschäftsinhaber Siegfried Tschorn. Neu im Canvasco- Sortiment sind für Hundeliebhaber verschiedene Leinen und Halsbänder. Auf Wunsch bestellt Tschorn zudem Hundedecken.

Ebenfalls neu und eine tolle Geschenkidee sind die Edelstahl-Isolierflaschen von FLSK. Diese kombinieren höchste Isolierleistung mit puristischem Design. Tschorn ist überzeugt von der Alltagstauglichkeit der vielseitig einsetzbaren Flaschen: „Selbst kohlensäurehaltige Getränke lassen sich absolut dicht darin transportieren. Durch eine spezielle Vakuumschicht zwischen dem Edelstahl bleiben heiße Getränke 18 Stunden heiß und kalte Getränke 24 Stunden eiskalt.“ Erhältlich sind die robusten Alltagsbegleiter in unterschiedlichen Designs und Größen.

In der Kreativecke des Geschäfts hält der Inhaber für Bastelliebhaber ein breit gefächertes Angebot an Zubehör bereit. „Mit unserem umfangreichen Sortiment an Bastelmaterialien und dem Zubehör wie Kleber, Scheren und Stiften lassen sich die Bastelideen erfolgreich realisieren“, erläutert Tschorn, der das Horner Fachgeschäft seit 16 Jahren betreibt.

In dem gut sortierten Ladenlokal finden Hobbybastler beim Stöbern so manche Anregung, welche Unikate mit ein wenig Geschick, der richtigen Ausstattung, Geduld sowie Hingabe aus bunten Kugeln, Perlen, Stempeln, Krepp- und Tonkarton entstehen können. Noch ist reichlich Zeit bis Weihnachten, aber es lohnt sich, sich frühzeitig Gedanken zu machen, mit welchem Kunstwerk man seine Liebsten erfreuen möchte. So sind bei Kaselow beispielsweise Bastelkalender erhältlich, die mithilfe unterschiedlicher Materialien zu Unikaten werden. So begleiten sie den Beschenkten das gesamte kommende Jahr.

Kleine und große Künstler, die sich lieber mit Farben und intensivem Malen beschäftigen, finden ebenfalls eine reiche Auswahl:

Bücher, Poster zum Ausmalen, Skizzen- sowie Zeichenblöcke und Leinwände in verschiedenen Größen. Selbstverständlich halten Tschorn und sein Team auch eine umfangreiche Auswahl passender Farben und Pinsel bereit. Stark im Trend bei Kindern und Erwachsenen seien derzeit Mandalas, sagt Tschorn. „Alle finden beim exakten Ausmalen der Muster und Formen Entspannung.“

Spaßige oder knifflige Gesellschaftsspiele und Puzzle sorgen ebenso für Freude und lassen die Zeit wie im Flug vergehen. Schwerpunktmäßig sind bei Kaselow Produkte des Spieleverlags Ravensburger vertreten. „Wir stehen bei allen Fragen rund um die Freizeitgestaltung daheim mit Rat und Tat zur Seite“, sagt der Ladeninhaber.

In seinem Papeterie-Bereich sorgen bunte Verpackungen wie Geschenkpapier, Schleifenband und Geschenktaschen in verschiedenen Designs und Größen sowie Karten für jeden Anlass für eine hübsche Verpackung der Präsente. Fantasievoll gestaltete Karten verleihen Geschenken aller Art eine persönliche Note.

Geöffnet ist das Spiel- und Schreibwarenfachgeschäft Egon Kaselow,

Wilhelm-Röntgen-Straße 10 in Horn, montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr

sowie sonnabends von 9 bis 13 Uhr. Weitere Infos unter Telefon 0421 / 25 88 88 und im Internet unter www.kaselow-

online.de.