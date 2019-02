Nino Haratischwili begeisterte mit ihrem neuen Buch im Findorffer Gemeindezentrum mehr als 300 Leseratten. (Bücherfenster)

„Kurz nachdem der Termin feststand, wurde klar, dass die Nachfrage die Kapazitäten der Buchhandlung sprengen würde“, sagt Hüchting. Daher entschied man sich für das Gemeindezentrum. Trotz der Dimensionen entwickelte sich im Anschluss an die Lesung ein angeregtes Gespräch – dank der sympathischen Aufgeschlossenheit der 36-jährigen Wahlhamburgerin und ihres interessierten Publikums.

Ein kleiner Kundenkreis des Findorffer Bücherfensters wird sich noch daran erinnern, dass es nicht der erste Besuch Haratischwilis im Ortsteil war: Bereits 2015 hatte die junge Autorin in der Buchhandlung in der Hemmstraße 175 gelesen. Kurz zuvor hatte sie ihren dritten Roman „Das achte Leben (Für Brilka)“ veröffentlicht, der sich zum Bestseller entwickelte.

In nur wenigen Wochen bietet sich eine weitere Gelegenheit, einen namhaften Autoren in Findorff zu erleben. Am Sonntag, 14. April, kommt Hendrik Winter zum Literaturschoppen in den Findorffer Weinladen, um seinen neuen Roman „Die Antwort auf Vielleicht” vorzustellen. So viel sei verraten: Hinter dem Pseudonym verbirgt sich eine Überraschung.