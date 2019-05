Sebastian Köhler hat die richtigen Medikamente für die Reiseapotheke. (Frank Thomas Koch)

„Mit der richtigen Vorsorge lassen sich die meisten Krankheiten auf Reisen vermeiden“, sagt Apotheker Sebastian Köhler.

Ungewohntes Essen, andere klimatische Verhältnisse – das mache den Körper anfällig. Dazu besteht im Süden eine erhöhte Gefahr für einen Sonnenbrand oder von stark juckenden Insektenstichen. Was aber tun, wenn körperliche Probleme auftreten? „Um Stress zu vermeiden, empfiehlt es sich, eine gut bestückte Reiseapotheke mitzunehmen“, erläutert Köhler, Inhaber der Horner Apotheke. Noch sind es einige Wochen, bis die Sommerferien starten. Genug Zeit, die

Reiseapotheke zusammenzustellen. Das Team der Horner Apotheke ist ein kompetenter Ansprechpartner, wenn es um die Bestückung geht. Wer in exotische Länder reist, habe oft mit Magen- und Darmproblemen oder Sodbrennen aufgrund unbekannter Speisen zu kämpfen, weiß der Apotheker. Schmerzmittel, Medikamente gegen Durchfall, Sodbrennen oder Verstopfung sowie alles für die Erste Hilfe seien ein absolutes Muss für jede Reiseapotheke. Diese sollte zusätzlich auf den jeweiligen Zielort angepasst werden. „Unser Team gibt gern Tipps, was nicht fehlen sollte“, sagt der Experte.

Für den Fall der Fälle sind für offene Wunden ein gutes Wunddesinfektionsmittel sowie eine Wund- und Heilsalbe wichtig. In eine Reiseapotheke gehören außerdem ein Mückenschutz und eine Salbe gegen Juckreiz. Fieberthermometer, Tabletten gegen Halsschmerzen und Medikamente gegen Schnupfen gehören zur Grundausstattung. Besonders wichtig sind Medikamente, die regelmäßig eingenommen werden müssen. Diese sollten in ausreichender Menge mitgeführt werden. Bei Reisen in warme Länder sollte zudem auf die Lagerungshinweise der Produkte geachtet werden. Allgemein gilt: Medikamente immer in wasserdichten Behältern aufbewahren.

Die Frage nach Schutzimpfungen sollte vorab abgeklärt werden, sagt Köhler. In manchen Ländern ist das Mitführen des Impfpasses nötig. Impfungen gegen Tetanus oder Diphtherie werden von den gesetzlichen Krankenkassen bezahlt. Zudem erstatten seit 2007 zahlreiche gesetzliche Krankenkassen ihren Versicherten die Kosten für empfohlene Auslandsreiseimpfungen. „Gerade bei Fernreisen braucht die Immunisierung einen gewissen Vorlauf. Deshalb sollte frühzeitig das Gespräch gesucht werden“, erläutert der Gesundheitsexperte.

„Wichtig ist auch ein ausreichender Sonnenschutz“, sagt Köhler. Wer es mit dem Sonnenbad übertrieben habe, könne den Sonnenbrand mit einer kühlenden After- Sun-Lotion etwas lindern. Auch Medikamente gegen einen Sonnenstich können nach einem zu sonnenreichen Tag nützlich sein. „Helle Hauttypen haben nur wenig Eigenschutzzeit. Man sollte bei Ferien im Süden deshalb vor allem in den ersten Tagen einen UV-Schutz mit einem hohem Lichtschutzfaktor auftragen.“