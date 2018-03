Das Ladengeschäft der Raumausstatter in der Schwachhauser Heerstraße. (FR)

Im selben Jahr gründeten sie ihren Betrieb.

„In Horn-Lehe hat Ralf ­Metschulat vor 24 Jahren ursprünglich einen bestehenden Betrieb allein übernommen. Da dieser klein und überschaubar war und er zu der Zeit seinen Meister machte, erschien der Betrieb für den Start perfekt“, erläutert Nitzsche. „Ich habe ihm damals neben meinem Beruf bei den kaufmännischen Dingen unterstützt, damit er sich voll auf sein Handwerk und seine Prüfung konzentrieren konnte.“

Das Team hinter Torsten Nitzsche und Ralf Metschulat (vorne): Ilka Schütte, Janina Wurtmann und Aleander Petzold (von links). (Florian Susanne Luerßen-SemkenMeyer, Susanne Luerßen-Semken)

Diese Kombination sollte sich später als Erfolgsmodell erweisen. Schnell wird der Kundenkreis größer. Bald schon sind die Räumlichkeiten in Horn-Lehe zu klein und Metschulat sieht sich nach lediglich drei Jahren nach etwas Größerem um. Entsprechende Räumlichkeiten finden sich schließlich in Schwachhausen. „Da wir nun über wesentlich mehr Platz sowie ein ansprechendes Ladengeschäft verfügen, konnten wir unser Sortiment erweitern und unseren Service weiter verbessern“, sagt Nitzsche.

Der meisterliche Handwerksbetrieb übernimmt vom Entwurf bis zur Montage alle Arbeiten in Eigenregie und arbeitet dementsprechend nah am und mit dem Kunden. Um die Aufträge in handwerklicher Perfektion ausführen zu können und den Auftraggebern einen optimalen Service zu bieten, entschließt sich Nitzsche als Teilhaber in den Betrieb einzusteigen. Außerdem werden zwei Mitarbeiter eingestellt und Metschulat & Nitzsche beginnt auszubilden. „Wir haben eine klare Firmenphilosophie, die sich auch unsere Mitarbeiter verinnerlichen und umsetzen. Mit viel kreativem Gespür und handwerklicher Erfahrung setzen wir die Wünsche unserer Kunden in ein neues Wohlfühlzuhause um. Das ist unser Anspruch, und den verfolgen wir konsequent und erfolgreich“, erläutert Nitzsche. „Da wir diesem Anspruch bis heute treu geblieben sind, haben wir uns in all den Jahren einen ­guten Ruf und viele Stammkunden in Bremen schaffen können.“

Das Team: Ralf Metschulat, Janina Wurtmann, Alexander Petzold, Torsten Nitzsche und Ilka Schütte (von links). (Susanne Luerßen-Semken)

Seit zehn Jahren lassen sich Metschulat & Nitzsche zudem nach dem qih-Bewertungs­system von ihren Kunden bewerten. „Nur wenn unsere handwerkliche Leistung, unser Service und unsere Mitarbeiter stets aufs Neue mit einer Note, die besser als 2 ist, von unseren Kunden bewertet werden, dürfen wir das Siegel führen. Und dieses führen wir bis heute. Darauf sind wir stolz, und es gibt uns den Ansporn, dieses Niveau nicht nur zu halten, sondern stetig zu verbessern“. Viele der Kunden schätzten die stadtnahe Lage des Betriebs, die große Auswahl an Dekorations- und Polsterstoffen, das große Angebot an Sicht-, Sonnen- und Insektenschutz ­sowie die kompetente und ausführliche Beratung. „Auch die handwerkliche Ausführung im eigenen Nähatelier und in der ­Polsterei sowie den Reparatur- und Pflegeservice wissen ­unsere Kunden sehr zu schätzen. Hier gibt es halt alles aus einer Hand“, erläutert Nitzsche. „Auf die nächsten 20 Jahre“, sagt er mit einem Lächeln und Augen­zwinkern.

Weitere Infos unter Telefon 23 97 34 oder im Internet auf www.raumausstatter-in-­bremen.de.