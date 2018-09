Der Duft von frischem Brot zieht dem Interessierten in die Nase, während er sich in der vielfältigen Produktpalette einen Überblick verschafft. Das Angebot ist groß: Glutenfreie Lebensmittel, Naturkosmetik, Körperpflegeprodukte, Nahrungsergänzungspräparate und freie Arzneimittel sind nur eine kleine Auswahl.

Bei allem steht die Beratung im Vordergrund. „Unsere Mitarbeiter

haben gerade in einer Fortbildung ihr Fachwissen erweitert und sind zusätzlich nun auch qualifizierte Gelenkexperten“, sagt Inhaberin

Monika Wagner. Sie führt das kleine Familienunternehmen seit mehr als 30 Jahren mit ihrem Ehemann Hans-Peter Wagner.

Wenn es um die Gelenke geht, denkt man zunächst an die ältere Generation, denn zahlreiche Menschen im fortgeschrittenen Alter kennen das Leid mit den schmerzenden Gelenken. Aber auch die jüngeren haben bereits Probleme mit den Knochen. Ursachen sind häufig mangelnde Bewegung, Übergewicht, Fehlstellungen oder sportliche Überbelastung.

Die Gelenksflüssigkeit hat eine wichtige Funktion, denn sie vermeidet Reibungen im Gelenk, versorgt den Knorpel mit Nährstoffen und beseitigt Zellmüll. Kommt es zu einem nährstoffbedingten Mangel, entstehen Entzündungen, die die Versorgung und Knorpelneubildung beeinträchtigen.

„Dieser Verschleiß lässt sich mit natürlichen Mitteln erfolgreich behandeln“, sagt Wagner, die im Reformhaus diverse Lösungen parat hält, unter anderem L-Prolin. Diese Aminosäure sorge für die Bildung neuen kollagenen Gewebes und verhelfe Muskeln, Bändern und Knorpelgewebe zu einer größeren Belastbarkeit. Die Sehnen können sich bei einer Einnahme wieder stabilisieren. In Kombination mit Vitamin C festige sich das Bindegewebe.

In der Naturheilkunde setzt eine Arthrose-Therapie auf die Hilfe zur Selbsthilfe, um wieder beweglicher zu werden. Die Zufuhr wichtiger Mikronährstoffe, die der Körper nicht mehr ausreichend herstellt, unterstütze und stärke das Gelenk, erläutert die Fachfrau. Dazu zählt unter anderem der Aminozucker D-Glucosaminsulfat, ein Bestandteil der Gelenksflüssigkeit, der die Elastizität fördere und die Gelenkinnenhaut stärke.

Entzündungshemmend wirken Wagner zufolge auch Omega- Drei-Fettsäuren und Chondroitinsulfate, die ein Fortschreiten der Gelenkerkrankung einschränken können. Schmerzmittel ließen sich dadurch in geringeren Dosen einnehmen.

„Jeder Kunde erhält eine ausführliche Beratung und wir unterbreiten Vorschläge, wie er sein Handicap in den Griff bekommt“, sagt Reformhaus-Mitarbeiterin Meike Hasler als Expertin für Ernährung und Naturarzneimittel. Auch wenn viel los sei, werde in Ruhe gesprochen. „Es ist schön, den Menschen mit unserem Wissen zu helfen.“ Für eine Behandlung mit ergänzenden Nährstoffen empfiehlt Hasler einen Zeitraum von rund drei Monaten. Spätestens dann sei in den meisten Fällen ein komplikationsloser Spaziergang, Radfahren oder sanfter Sport möglich. „Ich hatte ein Halswirbelproblem“, sagt Hasler. Ihre Empfehlungen habe sie an sich selbst ausprobiert – und war innerhalb

weniger Wochen wieder fit. Die Bewegung danach sei sehr wichtig. Was man sich zumuten möge, müsse getestet werden. Der Körper zeige die Grenzen auf, Unterstützung komme vom Team des Reformhauses.