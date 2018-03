Hartmut Sahli liegt ein vertrauensvolles Verhältnis zu seinen Kunden besonders am Herzen. (Renée Gerber)

Zum Beispiel von Hartmut Sahli. Dieser ist seit mehr als 20 Jahren Bezirksleiter von Wüstenrot Immobilien in Schwachhausen.

Zu Anfang seiner Karriere erhielt er gemeinsam mit einem Geschäftspartner das Stadtbild durch die Restaurierung alter Bremer Häuser: „So konnten wir die alten Bauten vor dem Abriss bewahren“, sagt Sahli. Auch heute noch bereitet die Arbeit im Immobiliengeschäft ihm eine Menge Freude: „Gesundheit, Nahrung und ein Dach über dem Kopf sind lebensnotwendige Dinge. Menschen leben in unseren Objekten und gründen Familien – wir verhelfen ihnen zur Realisierung ihrer Lebensplanung.“

Sahli arbeitet selbstständig – das Unternehmen Wüstenrot ermöglicht ihm einen überregionalen Auftritt. „Die Gruppe hat einen guten Ruf, erst vor Kurzem wurden wir von der Wirtschaftswoche als eines der zehn besten überregional arbeitenden Immobilienunternehmen ausgezeichnet“, erläutert er.

Immer älter

Jüngst hat sich Sahli auf dem Gebiet der Erbschaftsfragen weitergebildet und ist nun Fachmakler für Erbschaftsimmobilien (EBZ). „Die Bevölkerung wird immer älter. Komplizierte Erbschaftsfälle sind oft ein einziges Chaos. Hier sind Experten gefordert, sonst kommt es früher oder später zum bösen Erwachen. Durch den Lehrgang haben wir uns viel Wissen angeeignet.“

Fachwissen ist aber nicht nur in Erbschaftsfragen nötig. Dank der Digitalisierung gestaltet es sich einfacher, eine Immobilie selbst zum Verkauf anzubieten. Doch ein Makler bietet weiterhin Vorteile. Sahli: „Die Menschen können sich durch das Internet gut informieren. Allerdings haben wir ein breiteres Netzwerk, und der Schriftverkehr mit der Bank sowie die Marktanalysen sind komplizierter geworden. Wenn es um etwas so Großes geht, ist es ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen.“

Am Herzen liegt Sahli ein gutes Verhältnis zu seinen Kunden: „Ist man mit dem Kunden auf einer Wellenlänge, verkauft es sich viel besser, und die Zusammenarbeit macht einfach Spaß. Ich möchte, dass alle zufrieden aus den Verhandlungen gehen.“

Ein neues Projekt der Wüstenrot Gruppe widmet sich den Immobilien älterer Menschen. In Zusammenarbeit mit der Stiftung Liebenau kümmert sich Wüstenrot um ein Sorglos-Rentenpaket: Sind die Alterseinkünfte bescheiden, bietet die Stiftung an, Immobilien aufzukaufen. Die Verkäufer erhalten ein lebenslanges Wohnrecht und einen monatlichen Rentenbetrag. „Die Stiftung hat sich die Alten- und Behindertenhilfe zur Aufgabe gemacht und ist karitativ tätig. So unterstützt man zugleich einen guten Zweck.“

Fragen rund um Immobilien, insbesondere Erbschaftsimmobilien, beantwortet Hartmut ­Sahli in der Wachmannstraße 73 oder unter Telefon 346 83 83.