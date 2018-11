Diese betonen den Charakter eines Raums und setzen Akzente. Kompetente Beratung bei der Auswahl und der wirkungsvollen Abstimmung von Wand- und Bodenbelägen hat sich der Innungsfachbetrieb von Maler- und Lackierermeister Henrik Anderson auf die Fahne geschrieben.

Der Meister und seine vier Mitarbeiter setzen für die optimale Farbabstimmung ein Kartensystem ein. Auf jeder Karte sind jeweils drei miteinander harmonierende Stimmungen abgebildet und Gestaltungsbeispiele aufgeführt. Das sorgt für Sicherheit und eine rundum gelungene Raumgestaltung. Ganz gleich, ob es sich um einen Neubau, eine Renovierung oder eine Modernisierung handelt, der Malerfachbetrieb liefert als Spezialist für innovative Fassaden- und Wohnraumgestaltung seit mehr als acht Jahren die passende Lösung. Das Leistungsspektrum umfasst im Innenbereich alle Techniken der Wandgestaltung, etwa Tapezieren, Streichen oder Spachteln.

„Seit einiger Zeit ist Glattvlies, der auf die zuvor gespachtelte Wand geklebt wird, voll im Trend“, sagt Anderson. Der Vorteil: Glatte Wände sind nicht nur modern und schick, sondern lassen sich auch hervorragend gestalten. So diene Glattvlies als rissüberbrückender Untergrund und biete die optimale Grundlage für Tapeten oder einen farbigen Anstrich. „Der unschlagbare Vorteil ist, dass Glattvlies mehrmals mit beliebigen Dispersions- oder Latexfarben überstrichen werden kann“, erläutert der Malermeister. Im Gegensatz zu Glasfasertapeten ist Glattvlies schimmelresistent, hautsympathisch, atmungsaktiv und trocken von der Wand abziehbar.

Wirkungsvolle Auswahl

Wände in Grautönen, Schwarz sowie Weiß lägen derzeit im Trend. „Weiß steht für Neutralität und harmoniert daher mit einer Vielzahl von Farben und Wohnstilen. Besonders edel wirken komplett in Weiß gehaltene Räume.“ Dagegen verleihe Grau in verschiedenen aufeinander abgestimmten Nuancen einem Raum neben Eleganz auch Harmonie.

Anderson und sein Team nehmen sich viel Zeit für eine detaillierte Beratung. Ein im Leistungsumfang auf Wunsch enthaltener Probeanstrich liefert vor Ort Sicherheit bei der wirkungsvollen Farbauswahl. Neben frisch gestalteten Decken und Wänden sorgen auch neue Bodenbeläge für Schwung. Momentan seien Vinylböden stark nachgefragt. „Die attraktive Optik, der gute Komfort beim Gehen und die leichte Pflege machen diese Böden vielseitig einsetzbar“, sagt der zweifache Familienvater. Außerdem lassen sich beschädigte Stellen unkompliziert austauschen. Erhältlich sind Vinylböden in unterschiedlichen Designs, unter anderem in Fliesen-, Holz- und Steinoptik.

Im Anschluss an alle ausgeführten Arbeiten helfen Anderson und sein Team gern bei kleineren Folgearbeiten wie dem Bohren eines Lochs und dem Anbringen einer Gardinenstange. Selbstredend verlassen die Fachleute den Arbeitsbereich nach getaner Arbeit sauber.

Um Verständnis bittet der Firmeninhaber, wenn witterungsbedingt Anstreicharbeiten im Außenbereich verschoben werden müssen. „Niedrige Temperaturen und Nässe machen diese Arbeiten oftmals unmöglich. Selbst Morgentau reicht aus, um Restfeuchte im Holz zu hinterlassen“, erläutert Anderson. Überstreicht man das Holz in diesem Zustand, könne die Feuchtigkeit nicht entweichen – mit unangenehmer Folge: Das Holz fault. Das Gleiche gelte auch für das Verputzen von Fassaden. Zu hohe Luftfeuchtigkeit verhindere auch hier den Trocknungsprozess. Verschobene Arbeiten hole man – entsprechendes Wetter vorausgesetzt – auf jeden Fall zeitnah nach, verspricht Anderson.

Weitere Informationen gibt es unter Telefon 94 40 05 49, per E-Mail an ­meisteranderson@gmx.de sowie unter www.meisteranderson.de.