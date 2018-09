Inhaber Thorsten Siegmann hält in seinem Fachbetrieb eine große Auswahl verschiedener Schlüssel bereit. (Ellen Stüdgens)

Während die meisten Menschen in dieser Jahreszeit einen Gang runterschalten, werden andere aktiver: Die früher einsetzende Dunkelheit bietet Einbrechern einen besseren Schutz davor, entdeckt zu werden. Die Folge: Die Zahl der Wohnungseinbrüche steigt in den Herbst- und Wintermonaten an.

„Haus- und Wohnungsbesitzer sind dem gegenüber jedoch nicht schutzlos ausgeliefert“, sagt

Thorsten Siegmann, Inhaber der seit acht Jahren in der Wachmannstraße 69 ansässigen Firma Schlüssel Profi. Mit mechanischen Sicherungsmaßnahmen an Türen und Fenstern zu einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis bietet der Fachmann seinen Kunden wirksame Möglichkeiten zur Minimierung des Einbruchrisikos. Ohne entsprechende Verriegelungen, zu denen etwa abschließbare Fenstergriffe zählen, reiche oftmals ein Brecheisen aus und die Täter seien innerhalb von Sekunden im Haus, erläutert Siegmann. Diesen Albtraum könne man mit einfachen Mitteln vermeiden: „Schützen sollte man besonders vernachlässigte Stellen wie Terrassentüren sowie generell alle Fenster.“

Ein Schwerpunkt des Unternehmens ist die kompetente Beratung zu Sicherheitssystemen. (Ellen Stüdgens)

Besonders gefährdet sind Einfamilienhäuser und Parterrewohnungen, aber auch in den oberen Stockwerken sollte man entsprechende Vorkehrungen treffen, betont der Experte. Nicht selten dienen etwa Gartenmöbel oder Rankhilfen an der Hauswand als Kletterhilfen, um in höher gelegene Etagen zu gelangen. Siegmanns Fachbetrieb gibt Fenstern nachträglichen Schutz durch den Einbau von Zusatzsicherungen. Diese bieten einen effektiven Schutz vor gewaltsamem Aufhebeln, ohne dabei die wichtigen Funktionen der Fensterflügel wie Öffnen, Schließen und Kippen zu beeinträchtigen.

Ein Element pro Meter

Für ein optimales Maß an Sicherheit empfiehlt Siegmann eine doppelte Absicherung der Fenster: auf der Schließseite mit dem Griff sowie auf der gegenüberliegenden Scharnierseite. Als Faustformel rät er dazu, ein sicherndes Element pro laufendem Meter einzubauen. Gerade nachts seien Fenster oft gekippt, um eine Frischluftzufuhr im Schlafbereich zu gewährleisten. Damit keine unliebsamen Besucher eindringen können, baut der Profi spezielle Fensterkippsicherungen ein: Wird der Fenstergriff betätigt, um das Fenster auf Kippposition zu stellen, ist dieses automatisch an zwei Stellen verriegelt. Über eine Spaltsperre beziehungsweise einen Sperrbügel werden massive Stahl-

Riegelbolzen aktiviert, die das Fenster von außen vor einem gewaltsamen Öffnen schützen. Dieses Prinzip ist ideal für Fenster-, Terrassen- und Balkontüren, die häufiger gekippt werden, sowie geeignet für Kunststoff-, Aluminium- und Holzfenster.

Als weitere Einbruchschutzmaßnahme tauscht die Firma Schlüssel

Profi unter anderem vorhandene Fenstergriffe gegen abschließbare Modelle aus. Zur Sicherung von Haustüren empfiehlt der Inhaber Mechanismen, die diese automatisch beim Zuschlagen verriegeln. Solche Lösungen kosten meist wenig, bewirken aber viel – denn Einbrecher setzen auf Schnelligkeit. Dauert es zu lange, in eine Wohnung oder ein Haus zu gelangen, lassen sie in der Regel davon ab.

Von der kostenlosen Beratung zu Sicherheitssystemen beim Kunden vor Ort über die Planung bis hin zum Einbau führt Siegmann alle anfallenden Arbeiten aus einer Hand aus. Als weiteren Service bietet der Unternehmer die Notöffnung von Türen an. Dafür hält er einen 24-Stunden-Notdienst bereit. Außerdem gehört zu seinem Leistungsangebot die Reparatur und Instandhaltung von Zylindern, Schlosskästen sowie Tür- und Fensterbeschlägen. Der Vertrieb von Schlüsseln aller Art, Schließzylindern und Schlössern rundet das Portfolio des Fachbetriebs ab.

Schlüssel Profi hat montags bis freitags von 9.30 bis 13 Uhr und von 15 bis 18 Uhr, donnerstags nach Terminabsprache

sowie sonnabends von 9.30 bis 13 Uhr geöffnet. Unter Telefon 0421 / 347 70 80

ist der Betrieb für Schwachhauser auch im Notfall erreichbar. Weitere Informationen gibt es im Internet unter

www.schluessel-profi.de.