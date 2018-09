Das Team vom Horner Mode-Lädchen (v.l.): Elke Bellmann, Ute Asendorf, Brigitte Bauer und Gudrun Engelhardt. (Ellen Stüdgens)

Kompetente Beratung, kombiniert mit einer stets modisch zeitlosen Kollektion für die junggebliebene Frau – so lautet das Erfolgskonzept des Horner Mode-Lädchens.

Bereits im dritten Jahr betreibt Rosel Strauß mit dem Standort in der Leher Heerstraße 59 ihr zweites Fachgeschäft für Damenmode in Bremen. Die Zentrale befindet sich direkt gegenüber vom Straßenbahndepot in der Gröpelinger Heerstraße 291.

In diesem Herbst liegen Rot- und Blautöne in verschiedenen Nuancen sowie modische Muster besonders im Trend. (Ellen Stüdgens)

Die Geschäftsinhaberin verfügt über eine langjährige Erfahrung in der Modebranche. In zweiter Generation führt sie das 1958 von ihren Eltern gegründete Geschäft in Gröpelingen. In diesem Jahr feierte die etablierte Boutique ihr 60-jähriges Bestehen.

Im Horner Fachgeschäft erwartet modebewusste Frauen ein breit gefächertes Angebot aktueller

Damenhosen in den Konfektionsgrößen 38 bis 56 sowie Kurzgrößen. Außerdem vor Ort erhältlich ist eine große Auswahl an hochwertiger Damenoberbekleidung in den Größen 38 bis 54. Einen Schwerpunkt bilden schicke Pullover, Shirts und Blusen. Außerdem gehören Jacken und Westen in unterschiedlichen Variationen zum Sortiment. Bei den Farben liegt in diesem Herbst der Schwerpunkt auf Blau- und Rottönen in uni oder gemustert, erläutern die Verkäuferinnen des Mode-Lädchens.

Als Aktion für die kühle Jahreszeit bietet Inhaberin Strauß hochwertige modische Damenbekleidung der aktuellen Kollektion der Firma Rabe zu besonders günstigen Preisen an. Der deutsche Konfektionär steht mit seiner Linie für einen klassisch eleganten Stil. Das angebotene Sortiment umfasst Hosen, Blazer und Pullover. „Die Ware konnte ich direkt ab Werk zu besonders günstigen Konditionen ordern. Ich freue mich, die attraktiven Preisnachlässe an meine Kundinnen weiterzugeben“, sagt die Ladenbesitzerin.

Den nahenden kühleren Temperaturen trotzen Stilbewusste hervorragend mit eleganten Winterjacken aus der aktuellen Kollektion von Barbara Lebek, sagt Strauß. Das Bekleidungsunternehmen überzeuge durch einen modernen femininen Modestil voller Lebensfreude und Individualität. „Von elegant bis sportlich bieten wir mit dieser Firma Blusen, Westen und Winterjacken in zeitlosen Designs an“, erläutert die Expertin.

Starke selbstbewusste Frauen finden im Horner Mode-Lädchen in der Kollektion von Doris Streich das passende Lieblingsstück. Das Unternehmen biete Mode in großen Größen sowie in hochwertiger Ausführung an und überzeuge mit guter Qualität, kombiniert mit hohem Tragekomfort.

Neu in der Boutique ist das Programm von DiStrick. „Die Produktion der qualitativ überzeugenden Strickbekleidung findet ausschließlich in Deutschland statt. Dazu werden beste italienische Garne aus Merinowolle verwendet“, erläutert Strauß. Die Modelle werden im Horner Mode-Lädchen ebenfalls zu deutlich günstigeren Preisen als üblich angeboten. Mit der Marke Classic und More hat Strauß auch an Kundinnen mit Sinn für eine jugendliche Kollektion mit klarer Linienführung gedacht.

Eine kompetente Kundenbetreuung ist der Geschäftsfrau sehr wichtig: „Meine vier Mitarbeiterinnen und ich legen großen Wert auf eine ausführliche individuelle Beratung. Schließlich sollen sich die Kundinnen wohlfühlen und das Geschäft mit einem guten Gefühl verlassen.“ Sollte ein Kleidungsstück einmal nicht vorrätig sein, versuche sie, dieses zu bestellen oder Alternativen aus dem Hauptgeschäft mitzubringen, sagt die Inhaberin. Ohnehin ergänzt Strauß ihr Sortiment alle drei Wochen, um immer wieder etwas Neues anzubieten. „Es lohnt sich also, öfter einmal bei uns vorbeizuschauen“, sagt Strauß.

Qualität, gute Verarbeitung und vielseitige Kombinationsmöglichkeiten sind für Inhaberin Strauß entscheidende Auswahlkriterien bei der Zusammenstellung ihres breit gefächerten Warenangebots. Alle Produkte überzeugen dabei durch ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis.

Geöffnet ist das Horner Mode-Lädchen montags bis freitags von 10 bis 13 Uhr sowie von 15 bis 18 Uhr. Sonnabends steht das Team von 10 bis 13 Uhr für

Modefragen zur Verfügung.