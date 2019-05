Monika Kiefert (rechts) und Susanne Strathmann vom Modegeschäft Laden 37 stehen für individuelle Beratung. (Klaus Göckeritz)

Kiefert bietet sehenswerte Mode an und legt Wert auf Qualität. Das Sortiment aus Kleidern, Jacken, Mänteln, Blusen, Hosen und Accessoires solle sich vom Angebot anderer Anbieter abheben, sagt die Inhaberin. Die Fachfrau arbeitet mit überwiegend kleineren Modelabels aus Deutschland und dem angrenzenden Ausland zusammen, zudem werden die Waren in der Mehrzahl in Europa produziert. Neben hochwertigen Marken gibt es auch pfiffige und preiswerte Angebote. Zu den Labels zählen zum Beispiel Giesswein, Mirabell aus Salzburg, Lana d‘Oro, Princess goes Hollywood, Kathleen Madden, Schierholt, Beate Heymann oder Cambio.

Accessoires sind im Laden 37 selbstverständlich auch erhältlich. (Klaus Göckeritz)

Nicht minder gefragt sind Accessoires wie handgewebte Seidenschals eines Wiener Labels, italienische Schuhe der Marke Mania sowie Hüte, Taschen und Gürtel. Ganz aktuell hat sich die Modeexpertin auf den kommenden Sommer vorbereitet. „Es sind viele farbenfrohe und leichte Sommerkleider eingetroffen.“

Diese Ausrichtung kommt bei der Kundschaft sehr gut an. Das Interesse ist groß, viele Borgfelderinnen schauen regelmäßig im Laden 37 vorbei. Der gute Zulauf hat nicht nur mit dem Sortiment zu tun. Kiefert und ihre langjährige Mitarbeiterin Susanne Strathmann schätzen die persönliche Beratung und gehen in einem ansprechenden Ambiente gern auf ihre Kundschaft zu. „Denn die Kundinnen sollen sich in unserem Geschäft wohlfühlen. Fachliche, ehrliche Beratung und faire Preise sind bei uns eine Selbstverständlichkeit“, erläutert die Ladenbesitzerin. Eingeschlossen ist stets eine gute Tasse Kaffee mit Gebäck und Süßigkeiten – gereicht in einer kleinen Sitzecke.

Die Geschäftsfrau fühlt sich am Standort wohl. Die Atmosphäre im Borgfelder Zentrum sei sehr angenehm, hier kenne man sich und komme schnell in Kontakt und ins Gespräch. Dies hebe die Borgfelder Einzelhandelslandschaft deutlich von den Anbietern auf der grünen Wiese ab. „Hier geht es persönlich zu, hier kann man sich ohne Hektik umschauen und seine Kaufentscheidung in Ruhe treffen“, sagt Kiefert. Wichtig sei auch der persönliche Eindruck, denn vor Ort könne man die Ware ansehen, anfassen und fühlen. „Das ist doch was ganz Anderes als ein anonymer Kauf im Internet“, sagt die Inhaberin.

Laden 37, Borgfelder Heerstraße 35, 28357 Bremen; weitere Informationen sind unter Telefon 0421 / 33 65 74 37, per E-Mail an monika.kiefert@t-online.de oder im Internet unter www.laden37.com erhältlich. Das Modegeschäft ist montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr und sonnabends von 10 bis 13 Uhr geöffnet.