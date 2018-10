Von 13 bis 18 Uhr öffnen viele Findorffer Lieblingsadressen ihre Türen und schenken ihrer Kundschaft viel Zeit für einen entspannten sonntäglichen Einkaufsbummel.

Entlang der Hemmstraße haben das Jan-Reiners-Center, der ­Findorffer Weinladen, das Findorffer Bücherfenster, Spielwaren Sanders, Sieben Sachen, das Findorffer Käsekontor, der Bremer Wollkahn und Nila Fashion geöffnet. In der Admiralstraße laden das Teeland Köhler, Georgs Fairkauf sowie die Boutiquen Teilzeit­hippie und MoDisign zum verkaufsoffenen Sonntag ein. Die Münchener Straße ist mit Moden Mehlgarten, dem Jeanswerk sowie der Seifenmanufaktur Martha’s Corner vertreten. Zum gemütlichen Beisammensein bieten sich die Cafés und Restaurants an. Für die Stärkung zwischendurch baut Imbiss Bach seinen Stand in der Hemmstraße auf Höhe des Weinladens auf.

Auch diesmal beginnt der verkaufsoffene Sonntag wieder kulturell-kulinarisch mit einem Literaturschoppen. Im Findorffer Weinladen, Hemmstraße 179, liest von 11 Uhr an die Autorin und Wahl-­Findorfferin Bijou Beberniß aus ihrem Roman „Blue Stars“, eine autobiografisch geprägte „turbulente Reise in die Unabhängigkeit“. Die Lesung ist eine gemeinsame Veranstaltung der vier inhabergeführten Fachgeschäfte Findorffer Weinladen, Findorffer Bücherfenster, Teeland Köhler und Confiserie Schriefer. Die Geschäftsleute treffen seit acht Jahren unter dem Motto „Genuss in Findorff“ den Geschmack der Kundschaft. Der Appetit auf den aktuellen Literaturschoppen war so groß, dass Buchhändlerin Barbara Hüchting nur noch Restkarten zu vergeben hat.