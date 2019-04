Das kompetente und freudnliche Team von Betten-Wührmann (von links): Die Fachberaterinnen Eva-Maria Schallhorn und Gabriele Doll mit Inhaberin Gabriele Otten (vorne). (BIANCA KLÄNER)

Ein solches Unternehmen ist Betten-Wührmann.

Gabriele und Adrian Otten sowie ihre Fachberaterinnen haben einen großen Stammkundenkreis, der das Fachwissen, die Auswahl und die Qualität des Geschäfts schätzt. „Betten-Wührmann steht für langjährige Erfahrung und Kompetenz im Bettenfachhandel und versteht das Wort Dienstleistung tatsächlich noch als Dienst am und für den Kunden. Entsprechend bieten wir zusätzliche Leistungen, die der Kunde im Internet oder in den Kaufhäusern so nicht erfährt“, sagt Gabriele Otten. Ob komplettes Bett, Matratze, Lattenrost, Bettwäsche oder Heimtextilien – all dies bietet das seit mehr als 125 Jahren bestehende Fachhandelsunternehmen bei bester Beratung. „Wir schicken unsere Mitarbeiterinnen regelmäßig zu Schulungen“, sagt Gabriele Otten.

Die viscoelastischen Matratzen der Marke Tempur werden in dem Fachgeschäft am Brill oft nachgefragt. (BIANCA KLÄNER)

Oft erfährt sie von Kunden, dass diese zunächst andernorts nach dem Gewünschten gesucht haben, dort aber nicht die richtige Auswahl und Beratung fanden. „Uns freut es sehr zu hören, dass beides bei uns stimmt“, sagt sie. Braucht ein Kunde eine neue Matratze, so führt das Personal ihn durch das Angebot im Matratzenstudio. Dabei werden ihm Fragen zu seinen Wünschen und Ansprüchen, den Schlafgewohnheiten, seiner bisherigen Matratze und dem Änderungsbedarf, seinen Liegebefindlichkeiten sowie dem Budget gestellt. „Es geht darum, die einzelnen Aspekte zu einem Gesamtbild zusammenzusetzen und zu überlegen, was Sinn ergibt“, erläutert Otten.

„Es kann durchaus vorkommen, dass der Kunde im Gespräch neue Optionen entdeckt, zum Beispiel den Wechsel von einer Kaltschaum- zu einer Taschenfederkernmatratze oder umgekehrt oder er wird auf viscoelastische Matratzen aufmerksam.“ Bei Paaren etwa gilt es, die Ansprüche beider Partner zu erfüllen und zusammenzubringen. „Man kann zwei einzelne Matratzen wählen oder eine, die zwei

verschiedene Kerne in einem Bezug hat“, erläutert die Fachfrau.

Betten-Wührmann ist für die Marke Tempur bekannt, nach der viele gezielt fragen. „Tempur ist internationaler Marktführer für viscoelastische Matratzen“, sagt Otten. Sehr beliebt seien auch die Hersteller Aventura und Royal Dream, die sowohl den preiswerteren als auch den etwas teureren Bereich abdecken würden.

Das Bremer Fachgeschäft führt zudem die populären Boxspringbetten, die viele aus dem Auslandsurlaub kennen. „Diese Betten haben anstelle des Lattenrosts zwei Schichten Federkern oder Taillenfederkern“, erläutert die Inhaberin den Unterschied. „Wir beraten den Kunden eingehend, ob sie im Einzelfall gut geeignet sind.“ So ist die Lebensdauer von der Qualität des Federkerns und dem Körpergewicht des Nutzers abhängig.

Viele Menschen, die ihre letzte Matratze in dem Bremer Fachgeschäft gekauft haben, kommen wieder. Das Gleiche gilt für die erwachsenen Kinder von Stammkunden. „Darüber freuen wir uns natürlich sehr“, sagt Otten. Das Einzugsgebiet von Betten-Wührmann reicht bis nach Hamburg, Hannover und an die Nordseeküste.

Anlässlich eines Matratzenkaufes kann man sich auf Wunsch auch zur Anschaffung eines neuen Kopfkissens und einer Bettdecke beraten lassen. Diese sowie Bettwäsche gibt es auch in Sonder- und Übergrößen, und das fachkundige Personal bestellt jederzeit gern Ware.

Betten-Wührmann, Am Brill 2–4, hat montags bis freitags von 10 bis 19 Uhr sowie sonnabends von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Weitere Informationen gibt es unter Telefon 30 70 30 und im Internet unter www.betten-wuehrmann.de.