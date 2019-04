Die Musiker Andreas Pohl und Thomas Milowski (v.l.) sind am verkaufsoffenen Sonntag in Findorff unterwegs und geben kleine Konzerte. (Roland Scheitz)

An diesem Sonntag, 14. April, öffnen viele Findorffer Geschäftsleute sowie das Jan-Reiners-Center von 13 bis

18 Uhr ihre Ladentüren und schenken den Kunden Zeit für einen entspannten Bummel. Darüber hinaus lädt der Verein der Findorffer

Geschäftsleute an diesem Tag zu Kunst und Musik ein.

Im Rahmen einer stadtteilumfassenden Gemeinschaftsausstellung zeigt die Künstlergruppe „Kunst in Findorff“ Werke in den Schaufenstern und an den Wänden von einem Dutzend Unternehmen. Zu sehen sind Arbeiten von Anna Ribeau bei Teilzeithippie in der Admiralstraße 125, Ursula Gottwald bei Modisign in der Admiralstraße 158, Birte Plutat bei Wollkahn in der Hemmstraße 106, Frauke Beck-Domin bei Nila Fashion in der Hemmstraße 112, Ingrid Lange-

Schmidt beim Findorffer Bücherfenster in der Hemmstraße 175, Thomas Recker beim Findorffer Weinladen in der Hemmstraße 179, Isa Fischer beim Findorffer Käsekontor in der Hemmstraße 180, Ursula Haeckell und Ingrid Kemnade bei Sieben

Sachen in der Hemmstraße 192 sowie Manfred Schlösser beim Klimacafé in der Münchener Straße 146. Bei Drucksachen in der Admiralstraße 14, Spielwaren Sanders in der Hemmstraße 171/173 sowie der Podopraxis in der Findorffstraße 103 sind bereits jetzt einige Werke zu sehen, unter anderem von Susanne Lorenzen und Doro Schlüter-Durth. Am Sonntag haben diese drei Firmen allerdings geschlossen.

Der Musiker Andreas Pohl unternimmt anlässlich des verkaufs­offenen Sonntags eine eintägige

Findorff-Tournee. In Begleitung seines Kollegen Thomas Milowski von der Band The Fairies präsentiert er etwa seinen „Findorff-Song“ – und legt dem Stadtteil die gleichnamige CD ans Herz, die erst seit wenigen

Tagen zu haben ist. Tourstart ist um 11 Uhr im Findorffer Weinladen. Weitere Konzerte finden um 12.30 Uhr im Klimacafé, um 13 Uhr im Jan-

Reiners-Center, um 13.30 Uhr im

Findorffer Weinladen, um 14.30 Uhr im Findorffer Bücherfenster, um

15 Uhr bei Sieben Sachen, um 15.30 Uhr im Käsekontor, um 16.30 Uhr bei Modisign sowie um 17 Uhr im Jeanswerk in der Münchener Straße 134 statt. Das Abschlusskonzert geht um 17.30 Uhr in der Fundabar, Hemmstraße 113, über die Bühne.