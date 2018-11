Modeberaterin Jessica Johannsen präsentiert einen in dieser Saison sehr angesagten Parka von Blonde No. 8. Neben exklusiver Damenbekleidung aus Italien hält die Boutique Pantolina auch eine vielfältige Auswahl an passenden Damenschuhen bereit. (Andreas Schack)

Hochwertige und exklusive Damenmode gibt es seit mehr als

25 Jahren bei Pantolina. Die beliebte Modeboutique im Herzen von Oberneuland hat sich auf Designerstücke aus Italien spezialisiert und hält darüber hinaus weitere Labels aus ganz Europa bereit. Die aktuelle Herbst- und Winterkollektion bietet für jeden Stil das passende Kleidungsstück. „Die Kunden schätzen unsere individuelle Beratung sowie das vielfältige und hochwertige Angebot“, sagt Jessica Johannsen. Damenmode liege zwar klar im Fokus, aber auch für Herren biete die Boutique ausgewählte Stücke, etwa handgenähte Schuhe oder Cashmerepullover, erläutert die Modeberaterin.

Inhaberin des Fachgeschäfts in der Rockwinkeler Heerstraße 14 ist Heidemarie Bischoff. Die Modeexpertin stellt das Sortiment jede Saison mit viel Liebe und Leidenschaft zusammen. Dafür fährt sie mehrmals im Jahr nach Italien, wo sie sich vor Ort mit Lieferanten und Designern trifft und die passenden Kleidungsstücke auswählt.

Mit exklusiver Mode und Accessoires, Leder, Cashmere und Seide kennt sie sich besonders gut aus. Bischoff präsentiert diese sowohl in ihrer Boutique als auch deutschlandweit auf verschiedenen Ausstellungen für exklusiven Lifestyle. So stellt die Chefin in dieser Woche in der Nähe von Bonn auf einem Schloss aus, um ihre Lieblingsstücke im Bereich Mäntel, Pullover, Blusen und Schuhe zu präsentieren. „Wir haben viele Stammkunden aus Bremen, aber auch aus ganz Deutschland“, sagt Johannsen. Die Modeberaterin ist eine von drei Mitarbeiterinnen, die in dem kleinen, aber feinen Geschäft in Oberneuland arbeiten.

Die aktuelle Herbst- und Winterkollektion ist vielfältig: Sehr beliebt sind nach Aussage von Johannsen die neuen Parka mit schönem Fellbesatz von Blonde No. 8. Die Cashmerepullover von Repeat, Gran Sasso und Tonet sowie Riva Tricot begeistern mit ihrer hohen Qualität und modernen Schnittform. „Den Unterschied fühlt und sieht man“, sagt die Beraterin. Das gilt auch für die handgemachten Strick- und Trachtenjacken von Georg Maier. Sie zählen seit Jahren zu den Favoriten der Kundschaft. Wer möchte, kann sich in dem Fachgeschäft von Kopf bis Fuß einkleiden. „Da dürfen die beliebten Hosen von Stehmann und Robell nicht fehlen“, sagt Johannsen. Modische Kleider gibt es unter anderem von Vabene, Anima Pop und Barbara Schwarzer.

Sind Kleid, Jacke, Hose und Mantel gefunden, können sich die Damen mit der passenden Handtasche und Schuhen ausstatten. „Im Trend liegen die hohen Stiefel von Panara. Aber auch die halbhohen Schuhe von Viamercanti, Mania und Cenedella werden gern gekauft“, erläutert die Modeberaterin.

Einmal im Jahr, jeweils zum Ende der Wintersaison zwischen Januar und Februar, lädt Bischoff zu ihrem beliebten Ausverkauf ein. Dafür richtet sie im benachbarten Eiscafé einen Schnäppchenmarkt ein, auf den sich ihre Kunden oft bereits Wochen im Voraus freuen. Da die besten Stücke meist entsprechend begehrt sind, lohnt es sich, schnell zu sein.

Die Modeboutique Pantolina hat montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr sowie sonnabends von 10 bis 14 Uhr geöffnet. Weitere Infos gibt es unter Telefon 0421 / 349 87 27.