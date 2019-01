Mit seinem stimmungsvollen Ambiente lädt der kleine Laden zum Stöbern ein. Kurz vor Weihnachten trifft man dort so manchen Tierfreund, der seinen Liebling verwöhnen möchte.

Wann immer es etwas Besonderes sein darf – in der Stilhütte sind Hundeliebhaber perfekt aufgehoben. Der Höhepunkt ist die handgemachte Stilhütte-Collection mit hochwertigen Paracord- und Biothane-Leinen sowie -Halsbändern. „Wir vertreiben nicht nur alles für den Hund, sondern betätigen uns auch als Manufaktur. So fertigen wir Hundehalsbänder und -leinen selbst“, erläutert Mitinhaberin Kathrin Stern, die das Geschäft mit ihrer Zwillingsschwester Nina betreibt. Die handgefertigten Biothane-Produkte mit und ohne Paracord-Schnur bieten die beiden in vielen Farben und Größen an. Biothane, ein kunststoffummanteltes Hightech-Polyestergewebe eignet sich aufgrund seiner Beschaffenheit ideal zum Gassi gehen. Es ist haltbarer und langlebiger als Leder, außerdem wasserfest und dennoch geschmeidig. Der Halsumfang des jeweiligen Vierbeiners ist von großer Bedeutung für ein perfekt sitzendes Halsband. Alle vor Ort angebotenen Farben der Halsbänder sind auch für die Leinen wählbar – damit harmonieren die Accessoires perfekt.

Im November 2014 erfüllten sich die Zwillingsschwestern mit der Eröffnung ihres ersten Ladens einen Traum. „Wir wollten nicht nur mit unseren Lieblingen leben, sondern auch mit ihnen und für sie arbeiten“, sagt Kathrin Stern. Bei der Auswahl der Produkte und den Lieferanten wird in der Stilhütte Wert auf einen hohen Qualitätsstandard gelegt. Mit Erfolg – wie die mittlerweile zwei Standorte in Borgfeld, Borgfelder Heerstraße 37, und in Schwachhausen beweisen.

Daneben betreiben die Unternehmerinnen im Internet unter www.stilhuette.de einen Online- Shop mit Artikeln rund um den Hund.

Die Stilhütte überrascht ihre Kunden mit einem individuellen, in Bremen einzigartigen Sortiment an hochwertigen und ausgewählten Produkten für Hundefreunde. Bei der Auswahl der Futterlieferanten ist Stern der Verzicht auf chemische Zusatzstoffe und Geschmacksverstärker sehr wichtig. „Neben Trocken- und Dosenfutter aus gesunden und natürlichen Zutaten, führen wir Frischfleisch und gesunde Futterzusätze“, erläutert die Hundeliebhaberin. „Wir führen im Laden ausschließlich Sachen, die wir unseren eigenen Hunden geben“, sagt Kathrin Stern. Die Authentizität kommt bei den Kunden sehr gut an. Auch an Hunde mit einer Futtermittelallergie wird in der Stilhütte gedacht.

Natürlich dürfen ausgewählte Leckerlis – neuerdings von dem eigenen Stilhütte-Label – nicht fehlen. Gleich, ob Schaf, Ziege oder Känguru – alles, was den Vierbeiner erfreut, findet sich in dem gut sortierten Geschäft wieder. „Bei den Leckerlis legen wir ebenfalls viel Wert auf Qualität aus kontrollierter Herstellung. Die meisten Hundesnacks bestehen zu 100 Prozent aus Fleisch ohne weitere Zusätze“, sagt die Geschäftsfrau. Das Fleisch stamme größtenteils aus Deutschland. Für Weihnachten haben die beiden Ladenbesitzerinnen eine Auswahl spezieller Leckerlis im Angebot.

Die Stilhütte – Besonderes für den Hund in der Hartwigstraße 2c ist montags bis freitags von 10 bis 13 Uhr und von 15 bis 18 Uhr sowie sonnabends von 10 bis

13 Uhr geöffnet. Weitere Infos gibt es unter Telefon 0421 / 68 52 00 26.