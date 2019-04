Freuen sich auf ein fröhliches Frühlingsfest (von links): Michael Timm, Martina Dammann, Sven Behrens und Anja Dähncke vom WIR. (Klaus Göckeritz)

Eine gute Gelegenheit bietet da der verkaufsoffene Sonntag am 7. April.

Die Initiatoren des Wirtschafts- Interessenrings (WIR) haben ein buntes Programm auf die Beine gestellt. „Wir freuen uns auf viele Besucher und laden Bürger aus den Neubaugebieten und den Bremer Stadtteilen ein, sich über die vielfältigen Angebote unseres Einzelhandels zu informieren“, sagt WIR- Vorsitzender Sven Behrens.

Koll Lili 04.04. (Klaus Göckeritz)

Das Angebot zeigt sich zu diesem Anlass in gewohnter Manier umfassend: Rund 30 Aussteller beteiligen sich, außerdem haben viele Geschäfte anlässlich des verkaufsoffenen Sonntags geöffnet. Zusätzlich lockt ein großer Flohmarkt privater Anbieter in die Klosterstraße.

Auch an die Bedürfnisse der jüngeren Besucher hat das WIR-Team gedacht. In der Klosterstraße dreht sich am Sonntag ein Karussell und in der Hauptstraße informiert der Ishof Huxfeld aus Grasberg über sich und Islandpferde. Gespannt sein darf man auf den Auftritt der Sportler des TC Falkenberg. Eine Gruppe baut ein Street-Tennisfeld auf und zeigt ihr Können.

Vereine und Aussteller informieren über ihre Tätigkeiten. (Klaus Göckeritz)

Der Tierschutzverein Lilienthal, Worpswede und Grasberg ist mit von der Partie und der Heimatverein Lilienthal kündigt einen Infostand in der Hauptstraße sowie Führungen, ein Bonbon-Kochen und ein Preisrätsel im Heimatmuseum, Feldhäuser Straße 16, an.

Kultur und Musik gibt es am verkaufsoffenen Sonntag im Ortszentrum an diversen Stellen. Mitglieder der Lilienthaler Freilichtbühne mischen sich unter die Besucher und Darsteller des GOP-Varieté- Theaters Bremen werben für ihre Vorstellungen.

Die Hauptstraße gehört am Sonntag den Frühlingsfestbesuchern. (Klaus Göckeritz)

Beim Schnellrestaurant am Markt sorgt DJ Bene für gute Laune und vor der Lilien-Apotheke gibt es handgemachte Livemusik von der Lloydstreet BigBand unter der Leitung von Hannes Gehring. Bereits zum zweiten Mal dabei ist Smoky Mojo. „Die Truppe ist wirklich gut und wird für beste Stimmung sorgen“, sagt Anja Dähncke vom WIR.

Zum Frühlingsfest haben die Geschäftsleute zahlreiche Aktionen und Angebote vorbereitet. Bei Spielzeug Haar gibt es einen Flohmarkt und nebenan, bei Tisch und Küche Haar, locken attraktive Angebote. Die Parfümerie Hansmann wartet mit frühlingshaften Düften sowie einem Schätzspiel mit Gewinnmöglichkeiten auf die Besucher. Bei der Apotheke Hansmann testen Jung und Alt ihr Gleichgewichts- und Balancegefühl mithilfe modernster Technik.

Der Platzhirsch stellt unter dem Motto „Der Frühling wird bunt und cool“ aktuelle und frühlingshafte Damenmode vor. TV Wirth zeigt alles, was im Bereich Audio, Fernsehen, Video und Sat aktuell ist. Wer beim Pflanzenfairkauf fündig wird und den Gutschein von dieser Seite mitbringt, erhält einen Rabatt in Höhe von 15 Prozent. Die Boutique Jacqueline präsentiert Jogger-Pants, Leinenkleider und einzelne Teile zu attraktiven Preisen.

Nach dem Shoppen stärken sich die Gäste des Frühlingsfests auf verschiedene Art und Weise: Cafés und Restaurants haben geöffnet und auch Bratwurst, Pommes, süße Poffertjes, Schmalzkuchen sowie Fisch gehören zum kulinarischen Angebot.

Die Hauptstraße ist von der Einmündung Torneestraße bis zur Dr.- Sasse-Straße für den Durchgangsverkehr gesperrt. Die Straßenbahnlinie 4 fährt im Schritttempo.

Das Frühlingsfest am Sonntag, 7. April, findet von 13 bis 18 Uhr statt. Der Flohmarkt startet um 11 Uhr. Parkmöglichkeiten sind ausgeschildert.