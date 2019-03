Die Wildblumen, die hoffentlich bald in weiten Teilen Lilienthals erblühen, kommen auch den Bienen zugute, erläutert Imker Lutz Krumbach. (Klaus Göckeritz)

Bestes Beispiel dafür ist die jüngste Aktion mit dem Namen „Frühlingserwachen“. Wer ab sofort in den teilnehmenden Geschäften von Lili-Live einkauft, erhält – so lange der Vorrat reicht – ein ganz besonderes und nachhaltiges Präsent: eine Tüte mit Wildblumensamen gegen die Artenarmut in vielen heimischen Gärten. So könnten bald schon blühende Gartenparadiese entstehen und Mensch sowie Tier erfreuen.

„Wir wollen die Pflanzenvielfalt fördern, was auch den Insekten und insbesondere den Bienen zugute kommt“, sagt Gunda Gefken vom Lili-Live-Vorstand. Die Geschäftsleute versprechen sich einen nachhaltigen Effekt von ihrer Aktion. „Uns liegt an einem blühenden

Lilienthal und wir wollen die Menschen zugleich für das Thema sensibilisieren. Es ist doch nicht nur eine schöne, sondern vor allem nützliche Sache, wenn sich alle in diese Richtung engagieren“, sagt Gefken. Auch in den Augen von Lutz Krumbach ist ein breites Engagement für die Umwelt von Vorteil. Der Lilienthaler ist Imker und beschäftigt sich seit vielen Jahren mit der Entwicklung von Natur und Umwelt sowie deren Auswirkung auf die Insektenpopulation. „Die Insektenbestände sind leider zurückgegangen. Das ist unbestritten“, sagt Krumbach.

Die Genossenschaft verschenkt in den kommenden Wochen viele Tüten mit Wildblumensaat an die Kunden, sagt Katja Meyerdierks von Lili-Live. (Klaus Göckeritz)

Der Imker hat parallel zur sinkenden Insektenzahl einen rapiden Schwund von Blühflächen als Nahrungsquelle beobachtet. Dies betreffe sowohl die Landwirtschaft als auch öffentliche Flächen und viele private Gärten. Einfach und pflegeleicht seien viele Flächen auf den Grundstücken heutzutage angelegt, was vor dem Hintergrund von Zeitmangel sowie steigender Arbeitsbelastung zu erklären sei. Jedoch könne jeder Gartenbesitzer bereits mit einfachen Mitteln dieser Entwicklung gegensteuern, erläutert Imker Krumbach.

Eine bunte Vielfalt

Auch die Gemeinde sei gefordert, sagt er und verweist auf die Bedeutung von blühintensiven Bäumen wie Linden und Kastanien. Gerade Lindenblüten seien eine üppige Fundgrube für Insekten und Bienen, da sie reichlich Pollen und Nektar spenden.

Mit dem „Frühlingserwachen“ will Lili-Live zahlreiche Gartenbesitzer ansprechen und zum Mitmachen auffordern. Die Blumensaat sei einfach auszubringen, wachse auch auf kargen Böden und verlange im weiteren Verlauf nur noch wenig Pflege. Es reiche, wenn man zu Anfang wässere, dann würden die Wildpflanzen von Mai bis in den September hinein blühen und als willkommene Futterquelle für heimische Bienen und Insekten dienen, erläutern die Einzelhändler. Profitieren würden neben den Insekten zudem die heimischen Vögel und viele Pflanzenarten

sowie Bäume, die am Ende von den Insekten, insbesondere den Bienen, bestäubt werden.

Die Genossenschaft setzt sich mit den Saatmischungen für die bunte Vielfalt der Gemeinde ein. Die kleinen Tüten gibt es ab dem heutigen Donnerstag beim Einkauf in den teilnehmenden Geschäften. „Wir haben zahlreiche Kartons bei einem holländischen Großhändler bestellt“, sagt Katja Meyerdierks von der Genossenschaft.

