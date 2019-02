Koll Schwachhausen Bodystreet (Andreas Schack)

Die Abkürzung EMS steht für Elektronische-Muskel- Stimulation und beschreibt eine gezielte Verstärkung der körpereigenen Muskelreize. Bei jeder Übung an dem speziellen Gerät werden die Muskeln zusätzlich elektrischen Impulsen von außen ausgesetzt.

Die Trainer Vincent Krewitt und Malte Seemann demonstrieren eine EMS-Übung. Die spezielle Kleidung wird vor dem Training mit Wasser eingesprüht. (Andreas Schack)

Seit mehr als zehn Jahren weltweit und seit 2015 in der Kirchbachstraße begeistert Bodystreet seine Mitglieder mit dem EMS-Training. „Statt mehrmals pro Woche in einem Großstudio an einer Vielzahl von Geräten zu trainieren, genießen unsere Mitglieder ihr persönliches Training – lediglich 20 Minuten pro Woche in unserem Mikrostudio, an nur einem einzigen Gerät und mit einer Betreuung durch einen Personal Coach“, erläutert der Studioleiter den Unterschied, den Bodystreet ausmacht.

Keine Risiken

Die Kunden wissen sich dabei in guter Gesellschaft. In mittlerweile mehr als 270 Bodystreet-Studios in Deutschland, Österreich, Großbritannien, Italien, Gibraltar und den USA trainieren wöchentlich rund 37 000 Menschen. „Bei richtiger Anwendung und korrekter Ausführung der Übungen erreichen alle Mitglieder ihre Ziele und niemand muss Angst vor gesundheitlichen Risiken haben. Die Ausbildung der Trainer hat bei uns deshalb höchsten Stellenwert“, erläutert Hakimzadeh-Sharg. „Es wird immer der Trainer gebucht, nicht nur die Methode. Wir passen die Übungen den individuellen Bedürfnissen unserer Mitglieder an.“

Die Möglichkeiten, die das EMS- Training bietet, sind vielfältig: „Muskeln aufbauen, das Herz- Kreislaufsystem verbessern, Gewicht verlieren, Rückenschmerzen lindern und vieles mehr. Das ist

alles möglich“, sagt der Studiobetreiber. Das Training wird in einer speziellen, hautengen Kleidung durchgeführt. Diese besteht aus einer schwarzen Hose, einem Oberteil und einer Weste mit Elektroden. Die Kleidung wird vor dem Training mit Wasser eingesprüht, damit der Strom besser fließt.

„Die elektronische Stimulation der Muskeln ist mit einem Kribbeln zu vergleichen“, erläutert der Trainer. „Die Intensität wird individuell an den Kunden angepasst, sodass es auf jeden Fall angenehm bleibt.“ Außerdem werde viel gelacht.

Das Bodystreetstudio in der Kirchbachstraße 191 hat montags bis freitags von 10 bis 19 Uhr sowie sonnabends von 10 bis 14 Uhr geöffnet. Infos gibt es unter Telefon 0421 / 69 00 88 56 und im Internet unter www.bodystreet.com.