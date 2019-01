Wer sein Haus verkaufen möchte, findet dafür derzeit günstige Voraussetzungen vor. „Die Nachfrage nach Immobilien ist unverändert gut“, erläutert Sarah Isabelle

Schumacher. Die gelernte Immobilienkauffrau hat sich im Jahr 2011 mit ihrer Firma SF HOMES Immobilien selbstständig gemacht und ist auf die Vermittlung von Wohnimmobilien spezialisiert. „Ich biete einen Rundum-Service von A-Z sowohl bei der Vermietung als auch beim Verkauf.“

Steht ein Verkauf an, tauchen meist eine Reihe von Fragen auf: Was ist mein Haus eigentlich wert? Welche Unterlagen muss ich für eine reibungslose Kaufabwicklung besorgen? Wo erhalte ich einen Energieausweis oder einen Grundbuchauszug? Wer seine Zeit und gleichzeitig seine Nerven schonen möchte, findet in SF HOMES

Immobilien einen erfahrenen Ansprechpartner. Schumachers Kerngeschäft sind der Verkauf und die Vermietung von Wohnungen sowie Häusern in Bremen und umzu. Für alle Fragen steht die Immobilienmaklerin ihren Kunden mit kompetentem Rat zur Seite.

„Wer von Anfang an einen Experten mit der Vermarktung beauftragt, vermeidet finanzielle und rechtliche Risiken. Wir nehmen unseren Kunden alles rund um den Verkauf und die Vermietung ab. Auch die für sie oftmals lästigen administrativen und organisatorischen Aufgaben“, erläutert die Immobilienfachfrau. „Mit Hilfe unserer präzisen Kenntnis des Bremer Immobilienmarkts sowie unserer Fachkompetenz wissen wir, was bei Kauf, Verkauf oder Vermietung einer Immobilie beachtet werden muss.“

Geht es um die professionelle und marktgerechte Werteinschätzung des Verkaufsobjekts, berücksichtigt Schuhmacher Faktoren wie Lage, Ausstattung, Baujahr, Grundstücksgröße und Wohnfläche. „Auch die aktuelle Marktlage bestimmt natürlich den Preis“, sagt sie. Durch eine realistische Werteinschätzung lasse sich der Verkauf einer Immobilie „unter Wert“ vermeiden. Zudem ermögliche sie einen zeitnahen Verkauf.

Die erfolgreiche Vermarktung ist ein nicht zu unterschätzender Faktor für den zu erzielenden Preis. So sorgt die Immobilienexpertin für einen treffenden Anzeigentext und setzt das Objekt fotografisch in Szene. „Bei besonders hochwertigen Immobilien arbeite ich mit einem Immobilienfotografen zusammen.“ Außerdem erstellt Schumacher ein aussagekräftiges Exposé mit allen relevanten Informationen und Fotos. Daneben bereitet sie alle erforderlichen Unterlagen für den Verkauf vor. Dazu zählen der Grundriss der Wohnung beziehungsweise der Etagen eines Hauses, die Nebenkostenabrechnung sowie bei Eigentumswohnungen die Teilungserklärung.

Im ersten Schritt bietet das Unternehmen die Immobilien vorgemerkten Kaufinteressenten an. Anschließend folgt die zielgruppengerechte Platzierung in den relevanten Medien sowie auf der firmeneigenen Homepage.

Besichtigungen führt Schumacher ausschließlich als Einzeltermine durch, für die sie ausreichend Zeit einplant. Wurde ein Käufer gefunden, übernimmt sie die Verkaufsverhandlungen in enger Absprache mit dem bisherigen Eigentümer. Kommt es schließlich zum Verkauf, erstellt ein Notar den Kaufvertrag. Die Leistungen der Maklerin sind für den Verkäufer provisionsfrei. In Bremen zahlt der Käufer die Provision in der ortsüblichen Höhe von 5,95 Prozent inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer – bezogen auf den beurkundeten Kaufpreis.

Die Vermietung von Objekten im Kundenauftrag zählt ebenfalls zum Portfolio von SF HOMES Immobilien. „Die Mietpreise sind in begehrten Lagen in den letzten Jahren weiter angestiegen“, erläutert die Fachfrau. Sie rät Mietinteressenten, bereits zur Besichtigung eine Bewerbungsmappe mit den letzten drei Gehaltsnachweisen, einer Schufa-Auskunft sowie einer Mieterselbstauskunft mitzubringen.

Seit dem 1. Juni 2015 gilt das Bestellerprinzip für Wohnraumvermietungen. Derjenige, der den Makler beauftragt – in den meisten Fällen der Vermieter – bezahlt ihn. Die Provision beträgt 2,38 Nettokaltmieten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Weitere Informationen gibt es unter Telefon 0421 / 69 31 43 59 sowie im Internet unter www.sf-homes.de.