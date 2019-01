Ob Rücken- und Bandscheibenprobleme, Kopf- oder Nackenschmerzen, Migräne, Schwindel, Kiefer‑

beschwerden oder Tinnitus – wer sich nicht mit dem Dauerschmerz abfinden möchte, sollte einmal Vitametik ausprobieren. Die Wirksamkeit der Behandlungsmethode wurde im vergangenen Jahr durch eine Studie des psychologischen Instituts der Deutschen Sporthochschule in Köln bestätigt.

Stress oder eine einseitige Haltung, etwa vor dem PC oder am Smartphone, verursachen laut

Ulrike E. Schmidt ein Muskelungleichgewicht. Befindet sich die Muskulatur in einer solchen Disharmonie, zeigt sich das wiederum an schmerzhaften Symptomen. „Mit der vitametischen Behandlung sorge ich für eine sanfte Entspannung der Muskulatur, Wirbelsäule und des Nervensystems. Anschließend befindet sich der Körper wieder im Gleichgewicht“, sagt

die erfahrene Physiotherapeutin.

1997 eröffnete Schmidt als erste

Vitametikerin in Bremen ihre Praxis in der Vorstraße 34a. „Die ganzheitliche Gesundheitspflege Vitametik kann bei allen stress- beziehungsweise verspannungsbedingten Beschwerden sowie zur Prävention eingesetzt werden“, erläutert sie. Ziel ist es, durch die hervorgerufene Entspannung der Muskulatur die Gefäße und das Nervensystem vom Druck der vermehrten Spannung zu befreien. Durch die eingeleitete Entspannung arbeiteten diese wieder besser und die natürliche Regeneration des Körpers wird angeschoben, sagt die Expertin.

Vor der ersten Behandlung informiert die Vitametikerin ihre Klienten über die Methode und fragt nach den vorliegenden Beschwerden. Anschließend ertastet sie die Anspannung in der Halsmuskulatur. Bei dem folgenden Beintest überprüft Schmidt, ob ein bestehendes muskuläres Ungleichgewicht entlang der Wirbelsäule erkennbar ist. Dieses äußere sich in einer Beinlängendifferenz beziehungsweise einem Beckenschiefstand. Schließlich erfolgt ein spezieller sanfter Impuls am seitlichen Halsmuskel, welcher im Gehirn eine zentrale Entspannung auslöst, die sich auf die Hals- und Rückenmuskulatur auswirkt. Nach fünf Minuten in der Seitenlage wiederholt Schmidt den Beintest, um festzustellen, ob sich die Muskulatur bereits entspannt hat. Im Anschluss ruht sich der Betroffene

20 Minuten in Rückenlage aus.

Für langfristige Erfolge empfiehlt die Physiotherapeutin sechs Termine im wöchentlichen Abstand.„Danach folgt ein Ausschleichen der Behandlung nach zwei bis vier Wochen“, sagt Schmidt. Die Kosten werden nicht von der Krankenkasse übernommen. Die Erstbehandlung kostet 35 Euro, die Folgebehandlungen liegen bei 30 Euro pro Anwendung.

Mehr über Vitametik erfahren Interessierte am Montag, 28. Januar, und Dienstag, 5. Februar, jeweils um 19 Uhr in der Kindertagesstätte Berckstraße

10 (ehemaliges Ortsamt). Der Eintritt ist frei. Weitere Infos gibt es zudem unter www.vitametik-schmidt.de.