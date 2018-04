Philipp Corßen (rechts), Frank Schaefer und ihre Kollegen aus der Münchener Straße sind ständig im Einsatz für den Wohnkomfort ihrer Kundschaft. (Roland Scheitz)

„Genau wie Heizungsanlagen müssen auch Rückstau- und Hebeanlagen jährlich gewartet werden.“ Denn eines ist sicher: Der nächste Starkregen kommt bestimmt.

Was passiert, wenn Eigentümer die regelmäßige Wartung vernachlässigen oder sie sich komplett sparen, sehen die Spezialisten aus der Münchener Straße 116/118 allzu häufig. Sie haben bereits Anlagen inspiziert, die von derart vielen Ablagerungen überkrustet waren, dass sie im Notfall nicht mehr funktionieren konnten. Über ­ungesicherte Kellerabläufe, ­Duschen, Toiletten, Waschbecken und Waschmaschinenanschlüsse, die unterhalb der Straßenoberkante, der sogenannten Rückstauebene, liegen, kann bei andauernden und sehr ergiebigen Regenfällen das Abwasser Keller und Souterrainräume überfluten. Die bekannten Folgen sind, dass Bodenbeläge, Möbel und Elektrogeräte nur noch für den Sperrmüll taugen und dass die Bewohner jede Menge Arbeit, Stress und Ärger haben. Dazu kommt eventuell der Verlust nicht ersetzbarer Gegenstände wie Fotoalben.

Viele Hausbesitzer verzichten auf den Einbau von Rückstausicherungen – mit einer hohen Bereitschaft zum Risiko. (Sonja K. Sancken)

Die Schäden einer Kellerüberflutung können ihre Besitzer auf besonders ärgerliche Weise teuer zu stehen kommen. „Versicherungen achten immer mehr darauf, dass der Rückstau korrekt gesichert war. Falls der Schaden auf eine mangelhaft gewartete Anlage zurückzuführen ist, riskieren die Versicherungsnehmer den Verlust des Versicherungsschutzes“, betont der Experte.

Lohnende Investition

Mit überschwemmten Kellern nach Starkregenereignissen, die vor allem in den Sommermonaten auftreten, leben die Bremer seit jeher. Wegen der messbaren Klimaveränderungen prognostizieren Fachleute allerdings, dass sintflutartige Regenfälle künftig häufiger auftreten und auch Wohngebiete betreffen werden, die bislang von Überflutungen verschont geblieben sind. Die Kommunen haften für aufgetretene Wasserschäden in der Folge eines sogenannten Jahrhundertregens nicht. Das heißt: Bauherren und Hausbesitzern müssen sich eigenverantwortlich schützen.

Die Investition zahle sich jedoch sehr rasch aus, erläutert der Experte. „Die Schäden nach einer Überflutung übersteigen meist die Kosten für den Einbau einer Rückstausicherung – zumal, wenn Keller und Souterrains als Wohnräume genutzt werden und mit hochwertigen Möbeln und technischen Geräten ausgestattet sind.“

Die Firma Corßen arbeitet im Bereich Rückstausicherung bereits seit Langem mit den Produkten des deutschen Unternehmens Kessel, das als führend in der Entwicklung modernster Entwässerungslösungen gilt. Aufgrund ihrer großen Erfahrung und ihres technischen Know-hows seien die Findorffer Haustechnikspezialisten zum Servicepartner der Firma Kessel ausgewählt worden und sind in dieser Funktion in ganz Norddeutschland gefragt, erläutert Corßen.

Wer in einem Altbau wohnt, weiß: Da gibt es immer etwas zu tun. Besondere Aufmerksamkeit sollte auf den Zustand der Kanäle gerichtet werden, rät der Handwerksmeister. Bei ihrer Kanal-TV-Inspektion beleuchten die Fachleute des Findorffer Betriebs den Untergrund mit modernster Kameratechnik. In vielen Fällen stellt sich Handlungsbedarf heraus. Austretendes Abwasser, das die Bodenplatten unterspült und langsam die Wände hinaufzieht, sei nicht nur für die Haussubstanz schädlich, sondern könne auf Dauer gesundheitsgefährdend sein, sagt der Firmeninhaber.

Dicht dank Schlauch

Den meisten Kunden graut es allerdings vor dem großen baulichen Aufwand, den eine Kanalsanierung meist bedeutet. In vielen Fällen können die Fachleute das Problem jedoch mit einer viel sanfteren und schonenderen Methode angehen: Der Findorffer Installateurbetrieb bietet ­Kanalsanierungen in geschlossener Bauweise mittels moderner Inliner-Technik an. Sie legen dabei – ohne alles aufreißen zu müssen – einen Schlauch in den vorhandenen Kanal, der diesen dann abdichtet – minimalinvasiv sozusagen.

Installateur- und Heizungsbauermeister Philipp Corßen, Münchener Straße 116/118; weitere Informationen – auch über freie Stellen – sind unter Telefon 378 14 30 und im Internet unter der Adresse www.corssen.com erhältlich.