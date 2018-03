Güler und Erdal Cifci im Bremer Backhaus. (Ellen Stüdgens)

Handgefertigte Torten, Kuchen, Brötchen, Gebäck und Snacks in allerlei Variationen wetteifern dort um die Aufmerksamkeit.

Das Angebot umfasst sowohl knusprige handgemachte Brötchen aus Vollkorn- und Mehrkornmehl als auch diverse saftige Blechkuchen, feine Torten und selbstgefertigtes Feingebäck. Letzteres stellt die Chefin persönlich nach traditionellen und bewährten Rezepten her. Das Resultat kann sich durchaus sehen und schmecken lassen: Zahlreiche kleine Leckereien, dekorativ in Boxen verpackt – genau das richtige Mitbringsel zum Versüßen der nachmittäglichen Kaffeetafel.

koll oberneuland backhaus (Ellen Stüdgens)

Sehr viel Freude

Güler Cifci verfügt über langjährige Erfahrung im Verkauf von Backwaren. Besonders die Beratung und der tägliche Umgang mit ihren Kunden bereiten ihr sehr viel Freude: „Ich liebe es, die Kundenwünsche zu erfüllen – egal, wie ausgefallen sie auch sind. Guter Service sowie eine gleichbleibende Qualität der Backwaren sind für mich sehr wichtig“, betont die Inhaberin. „Der Kunde ist bei mir ­König.“ Auch der direkte Austausch ist ihr sehr wichtig. Deshalb nehmen sie und ihr Ehemann Erdal sich gern auch Zeit für einen kleinen Plausch mit ihren Kunden. Nicht nur Naschkatzen kommen in der Bäckerei und Konditorei voll auf ihre Kosten. Für eine gesunde und vollwertige Ernährung sorgen die angebotenen Vollkornbrote aus dem Hause Effenberger – allesamt in bewährter Bioqualität – sowie diverse handgemachte Brotsorten aus eigener Herstellung.

In der Mittagszeit laden schmackhafte, mit Wurst, Käse, Ei, Lachs sowie Frikadellen belegte Brötchen und selbst hergestellte Salate, zu denen herzhafter Bulgursalat, aber auch andere Spezialitäten zählen, zu einem Besuch im Bremer Backhaus ein. Fetaröllchen, Mozzarellasalat, selbst gemachte Zucchinipuffer, gefüllte Auberginen und griechische Salate sorgen für ein abwechslungsreiches, täglich wechselndes Mittagsangebot. Daneben werden auch schmackhafte Desserts aus eigener Herstellung, darunter cremige Quarkspeisen, angeboten.

Die ausgezeichnete Qualität der Backwaren hat sich im Stadtteil und umzu schnell herumgesprochen. Mehr als 90 Prozent der Kunden seien mittlerweile Stammgäste, sagt die Geschäftsfrau. Ihre Kunden zufriedenzustellen, hat für Cifci bei ihrer Arbeit höchste Priorität. Dafür nimmt sie mitunter auch lange Arbeitstage auf sich. Geöffnet ist die Bäckerei und Konditorei mit angrenzendem kleinen Café­bereich in Oberneuland montags bis freitags von 6 bis 18 Uhr. Sonnabends und sonntags hält die Inhaberin eine noch größere Auswahl an feinen traditionell zubereiteten Torten bereit. An diesen Tagen wird das Sortiment im Bremer Backhaus außerdem durch Biobrötchen erweitert. Natürlich stehen am Wochenende auch diverse Blechkuchen für die abwechslungsreiche Kaffeerunde bereit. Geöffnet ist der Fachbetrieb sonnabends und sonntags von 7 bis 17 Uhr.

Auf Bestellung

Für Firmenfeierlichkeiten bereiten Güler und Erdal Cifci auf Bestellung reich belegte und appetitlich angerichtete Brötchen zu. Für besondere Anlässe, zu denen Hochzeiten oder Geburtstage zählen, können die Kunden aus einer Reihe von Vorschlägen die passenden Torten auswählen oder sich diese nach eigenen Wünschen zusammenstellen lassen. Die Geschäftsinhaberin berät ihre Kundschaft mit ausgewiesenem Fachwissen und viel Erfahrung.

Nette Präsente für verschiedene Anlässe oder zwischendurch finden die Kunden ebenfalls übersichtlich präsentiert in den Geschäftsräumen. Bremer Spezialitäten aus dem Hause ­Hachez sowie aromatische Kaffeemischungen von Münchhausen, alle hübsch verpackt, sorgen immer wieder für Freude bei den Beschenkten.